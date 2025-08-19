अमौसी एयरपोर्ट पर हुई सुरक्षा में चूक, फ्लाइट के अंदर यात्री ने सुलगाई सिगरेट

  1. हिन्दी समाचार
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। सुरक्ष अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक यात्री फ्लाइट में सिगरेट और माचिस लेकर चला गया। इतना ही नहीं उसने फ्लाइट के अंदर सिगरेट सुलगा भी दिया। फायर अलार्म बजने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना 16 अगस्त की है।

By Satish Singh 
सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 2492 दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर मुंबई के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यात्रियों की बोर्डिंग पूरी होने के तुरंत बाद, कुलदीप सिंह नामक एक यात्री अपनी सीट से उठकर विमान के शौचालय में चला गया। कुछ ही देर में विमान का फायर अलार्म तेज आवाज में बजने लगा, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और आग लगने की आशंका से वे घबरा गए। आनन-फानन में केबिन क्रू के सदस्य शौचालय की ओर भागे और दरवाजा खटखटाकर यात्री को बाहर निकाला। जांच में पता चला कि कुलदीप सिंह सिगरेट पीने के लिए टॉयलेट में गया था और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि धुएं से अलार्म बज जाएगा। क्रू सदस्यों ने तत्काल इसकी सूचना पायलट को दी।
कैप्टन के निर्देश पर यात्री कुलदीप सिंह को विमान से नीचे उतार दिया गया। इस घटना के बाद, उनके साथ यात्रा कर रहीं उनकी पत्नी अंशु और पुत्र ध्रुव भी खुद ही विमान से उतर गए। यात्री के चेक-इन बैगेज को भी विमान से उतार दिया गया। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्वतंत्रता दिवस के कारण एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और तीन स्तरों पर यात्रियों की जांच की जा रही थी। विमान में प्रवेश से ठीक पहले सेकंड लैडर प्वाइंट पर भी चेकिंग की जा रही थी। नियमों के मुताबिक, 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ ले जाने पर भी रोक है, ऐसे में माचिस जैसा ज्वलनशील पदार्थ सुरक्षा जांच को धता बताते हुए विमान तक कैसे पहुंचा, यह एक बड़ा सवाल है।

