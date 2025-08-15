स्वतंत्रता दिवस जश्न का शमिता शेट्टी का वायरल वीडियो देख, यूजर्स बोले- मत करिए ऐसी देशभक्ति जहां…

मुंबई। देशभर में स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) का जश्न मनाया जा रहा है। बहुत से सिलेब्स ने भी इस खास दिन का जश्न मनाया। इस मौके पर शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) की ट्रोलिंग हो रही है। वीडियो में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) राष्ट्रगान के समय हिलती-डुलती नजर आ रही हैं। राष्ट्रगान के दौरान शमिता के पोस्चर को देख काफी नाराज हैं।

शमिता शेट्टी का वीडियो वायरल

इंस्टेंट बॉलीवुड ने शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) का ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शमिता शेट्टी Shamita Shetty) , राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की बेटी और कुछ और लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो में जन गण मन की आवाज सुनाई दे रही है। शमिता राष्ट्रगान के दौरान हिलती-डुलती नजर आ रही हैं। वो इधर-उधर देखती नजर आ रही हैं। इस बात पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- शमिता को राष्ट्रगान में खड़े होने के प्रोटोकॉल्स नहीं पता हैं क्या? वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- शमिता क्या करने की कोशिश कर रही…नहीं लग रही कूल बहन, मत कर। एक तीसरे यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- मत करिए ऐसी देशभक्ति जहां आप को ये नहीं पता कि राष्ट्रगान (National Anthem) का आदर कैसे किया जाता है, बंद करिए ढोंग देशभक्ति का।

जहां इस वीडियो को देखकर शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) की ट्रोलिंग हो रही है। वहीं, शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की बेटी की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि शमिता से ज्यादा तमीज तो शिल्पा की बेटी को है राष्ट्रगान (National Anthem) में कैसे खड़े होते हैं। बहुत से यूजर्स ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की बेटी की तारीफ की है।