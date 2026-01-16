शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो का नया पोस्टर रिलीज, वैलेंटाइन वीक पर ​सिनेमाघरों में होगी रिलीज

नई दिल्ली। अभिनेता शाहिद कपूर (actor shahid kapoor) के फैंस फरवरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि उनकी फिल्म ओ रोमियो (film o romeo) रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में वह बिल्कुल अलग अवतार में नज़र आएंगे। मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें रोमांटिक गाने हम तो तेरे ही लिए के ​​ऑडियो की झलक दिखाई गई है। पोस्टर में शाहिद, तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) को गले लगाए हुए दिख रहे हैं। उनकी नज़रें तृप्ति पर टिकी हैं और यह तस्वीर प्यार और कोमलता के गहरे एहसास को दिखाती है। गाने को और भी इमोशनल बनाने के लिए इसके बोल मशहूर गुलज़ार ने लिखे हैं और इसे अरिजीत सिंह ने गाया है।

पोस्टर शेयर करते हुए शाहिद ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हम तो तेरे ही लिए थे। फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म रोमियो का निर्देशन किया है। वहीं विशाल भारद्वाज ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी​ फिल्म ओ रोमियो वैलेंटाइन वीक (valentine week) में 13 फरवरी 2026 को रिलीज़ होगी। फिल्म में दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, अरुणा ईरानी, ​​हुसैन दलाल, रेश लांबा और राहुल देशपांडे ने अभिनय किया है।