  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो का नया पोस्टर रिलीज, वैलेंटाइन वीक पर ​सिनेमाघरों में होगी रिलीज

शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो का नया पोस्टर रिलीज, वैलेंटाइन वीक पर ​सिनेमाघरों में होगी रिलीज

शाहिद कपूर के फैंस फरवरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि उनकी फिल्म ओ रोमियो रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में वह बिल्कुल अलग अवतार में नज़र आएंगे। मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें रोमांटिक गाने हम तो तेरे ही लिए के ​​ऑडियो की झलक दिखाई गई है। पोस्टर में शाहिद, तृप्ति डिमरी को गले लगाए हुए दिख रहे हैं। उनकी नज़रें तृप्ति पर टिकी हैं और यह तस्वीर प्यार और कोमलता के गहरे एहसास को दिखाती है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अभिनेता शाहिद कपूर (actor shahid kapoor) के फैंस फरवरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि उनकी फिल्म ओ रोमियो (film o romeo) रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में वह बिल्कुल अलग अवतार में नज़र आएंगे। मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें रोमांटिक गाने हम तो तेरे ही लिए के ​​ऑडियो की झलक दिखाई गई है। पोस्टर में शाहिद, तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) को गले लगाए हुए दिख रहे हैं। उनकी नज़रें तृप्ति पर टिकी हैं और यह तस्वीर प्यार और कोमलता के गहरे एहसास को दिखाती है। गाने को और भी इमोशनल बनाने के लिए इसके बोल मशहूर गुलज़ार ने लिखे हैं और इसे अरिजीत सिंह ने गाया है।

पढ़ें :- Spirit के पहले पोस्टर में दिखा प्रभास का स्वैग, बेखौफ नजर आई तृप्ति डिमरी

पोस्टर शेयर करते हुए शाहिद ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हम तो तेरे ही लिए थे। फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म रोमियो का निर्देशन किया है। वहीं विशाल भारद्वाज ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी​ फिल्म ओ रोमियो वैलेंटाइन वीक (valentine week) में 13 फरवरी 2026 को रिलीज़ होगी। फिल्म में दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, अरुणा ईरानी, ​​हुसैन दलाल, रेश लांबा और राहुल देशपांडे ने अभिनय किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो का नया पोस्टर रिलीज, वैलेंटाइन वीक पर ​सिनेमाघरों में होगी रिलीज

शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो का नया पोस्टर रिलीज, वैलेंटाइन...

रामायण के गाने कम्पोज करने के सवाल पर एआर रहमान बोले- छोटी सोच से ऊपर उठना चाहिए, उनका धर्म भी वही सिखाता है, हर अच्छी चीज की कद्र करो

रामायण के गाने कम्पोज करने के सवाल पर एआर रहमान बोले- छोटी...

मंत्री प्रियांक खड़गे का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- भाजपा के भीतर नेतृत्व की भारी कमी

मंत्री प्रियांक खड़गे का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- भाजपा के भीतर...

पूर्व राष्ट्रपति को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, न्याय में बाधा डालने के आरोप में दोष सिद्ध

पूर्व राष्ट्रपति को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा,...

BMC Elections Result 2026 Live : महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की लहर, ठाकरे ब्रदर्स की सेना पस्त, शिंदे मजबूत

BMC Elections Result 2026 Live : महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की...

VIDEO: बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार का घर फिर आग के हवाले! जांच में जुटी पुलिस, पीड़ित परिवार ने दिया ये बयान

VIDEO: बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार का घर फिर आग के हवाले!...