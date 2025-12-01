मौलाना महमूद मदनी के विवादित बयान पर शहनवाज हुसैन का तीखा पलटवार, कहां भारत में मुसलमानों को मिली है सबसे अधिक सुरक्षा

नई दिल्ली। भाजपा के वरष्ठि नेता शाहनवाज़ हुसैन (Senior BJP leader Shahnawaz Hussain) ने सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी (Maulana Mahmood Madani, President of Jamiat Ulema-e-Hind) की आलोचना की है। मदनी भोपाल विवादित बयान देते हुए कहा था कि जुल्म के खिलाफ जिहाद जरूरी है। इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारतीय मुसलमानों (Indian Muslims) को बेमिसाल अधिकार और आज़ादी मिली हुई है। उन्होने ऐसे बयान देने पर मदनी को चेतावनी भी दी है। उन्होने मौलाना महमूद मदनी के बयान को गुमराह करने वाला बयान बताया है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हाल ही में भोपाल में आयोजित गवर्निंग बॉडी काउंसिल (Governing Body Council) की बैठक में कई बयान दिए, जिनमें से कुछ पर विवाद हो गया है। मदनी ने कहा कि इस्लाम में ‘जिहाद’ (Jihad) का मतलब अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष है, न कि आतंकवाद, जैसा कि अक्सर चित्रित किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भी उत्पीड़न होगा, जिहाद होगा। उन्होंने कहा कि दबाव में आकर ‘वंदे मातरम’ (Vande Mataram) बोलना “मुर्दा कौम” (dead community) की निशानी है। उन्होंने मुसलमानों से अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से लोगों को आमंत्रित करने और अपने मनोबल को ऊंचा रखने का आग्रह किया। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद और थूक जिहाद (Love Jihad, Land Jihad, Education Jihad and Spit Jihad) जैसे शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होने कहा कि ये शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं और जिहाद की पवित्र इस्लामी अवधारणा को विकृत करते हैं।

उनके इस बयान पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि मदनी पर मुसलमानों के बीच अविश्वास और अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे है। मुसलमानों को भड़काने की साज़िश मत करो। वह मुसलमानों को भड़का रहे हैं और उन्हें टकराव के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। वह मुसलमानों के बीच अविश्वास पैदा कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि भारत में मुसलमानों को दुनिया भर में बेमिसाल सुरक्षा मिली हुई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत से बेहतर देश, हिंदू से बेहतर दोस्त, भारत से बेहतर संविधान या मोदी से बेहतर नेता नहीं मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मुसलमान खुद मदनी के जिहाद के आह्वान को खारिज करते हैं।