  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. शशि थरूर को 5 साल के इंतजार के बाद मिला था मौका, कश्मीरी पंडितों के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश न कर पाने पर छलका दर्द

शशि थरूर को 5 साल के इंतजार के बाद मिला था मौका, कश्मीरी पंडितों के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश न कर पाने पर छलका दर्द

Private Member’s Bill : संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते बजट सत्र सुचारु रूप से चल नहीं पाया है। दोनों सदनों में भारत-चीन संबंध और एपस्टीन फाइल को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। इस दौरान साझा विपक्ष अपने नेताओं को सदन में बोलने न देने का आरोप लगा रहा है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हंगामें के चलते एक प्राइवेट मेम्बर बिल पेश न करने पाने को लेकर दुख जताया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Private Member’s Bill : संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते बजट सत्र सुचारु रूप से चल नहीं पाया है। दोनों सदनों में भारत-चीन संबंध और एपस्टीन फाइल को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। इस दौरान साझा विपक्ष अपने नेताओं को सदन में बोलने न देने का आरोप लगा रहा है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हंगामें के चलते एक प्राइवेट मेम्बर बिल पेश न करने पाने को लेकर दुख जताया है।

पढ़ें :- '56 इंच के सीने' का दावा करते हैं चार महिलाएं एक फ्लेक्स बैनर लेकर पास गईं तो डर गए...' महुआ मोइत्रा ने PM मोदी पर साधा निशाना

पूर्व केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “कल संसद में हंगामे की वजह से मुझे कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का मौका नहीं मिला, जिसे मैंने पहली बार 2021 में ड्राफ्ट करके सबमिट किया था! तब अधिकारियों ने इसे सत्रहवीं लोकसभा के बाकी समय के लिए रोक दिया था। मैंने इसे पिछले साल अठारहवीं लोकसभा में फिर से सबमिट किया, और आखिरकार पांच साल बाद कल इसे लिस्ट किया गया। अब इसे और इंतज़ार करना पड़ेगा…”

पढ़ें :- शशि थरूर व्हील चेयर पर पहुंचे संसद भवन, बोले- बदकिस्मती से, मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, फिर भी रोज आऊंगा

बता दें कि प्राइवेट मेंबर बिल (गैर-सरकारी विधेयक) संसद का एक ऐसा सदस्य (सांसद) पेश करता है जो मंत्री नहीं है। यह सरकार की विधायी योजना के बजाय व्यक्तिगत सांसद के विचारों को दर्शाता है और इसे आम तौर पर शुक्रवार को पेश किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना या नीति में सुधार लाना है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राहुल-प्रियंका का पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सनसनीखेज आरोप, बोले-नीट छात्रा के कथित रेप और हत्याकांड के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने की है कोशिश

राहुल-प्रियंका का पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सनसनीखेज आरोप, बोले-नीट छात्रा के...

सांसद पप्पू यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, PMCH में एडमिट,जमानत पर पटना कोर्ट में सुनवाई सोमवार को

सांसद पप्पू यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए,...

फिल्म गोदान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, सीएम योगी भी कर चुके है बड़ी घोषणा

फिल्म गोदान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, सीएम...

Epstein Files में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले सम्मन के कारण भाजपा सरकार ने देश के हितों को कर दिया नीलाम: संजय सिंह

Epstein Files में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले...

अमेरिकी ट्रेड डील से पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब PoK बना भारत का अभिन्न हिस्सा, यूएसटीआर ने शरीफ को कश्मीर पर दिया साफ संदेश

अमेरिकी ट्रेड डील से पाकिस्तान को बड़ा झटका, अब PoK बना भारत...

टीम को लगा तगड़ा झटका विश्व कप से ठीक पहले टीम से बाहर हुए ईशान, कंधे का चोट बना कारण, इस खिलाड़ी को मिली टीम में इंट्री

टीम को लगा तगड़ा झटका विश्व कप से ठीक पहले टीम से...