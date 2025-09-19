Akshay Kumar: मेरी जिंदगी निकाल लेगी…’, अक्षय कुमार ने क्यों कही ट्विंकल खन्ना के लिए ये बात?

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार आगमी फिल्म फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं।  आज 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अक्षय जल्द ही रजत शर्मा के मशहूर शो ‘आपकी अदालत’ में गेस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। बता दें कि शो में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले और स्कूल के दिनों को भी याद किया. एपिसोड का एक वीडियो खुद रजत शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई. इस वीडियो में रजत, अक्षय को मजाकिया अंदाज में चिढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. जिसके जवाब में अक्षय ने कहा ट्विंकल उनकी जिंदगी निकाल लेगी। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

ट्विंकल खन्ना के लिए क्या बोलें अक्षय ?

रजत शर्मा, अक्षय कुमार को चिढ़ाते हुए उनसे पूछते हैं कि अगर सेट पर कोई उनसे हाथ मिलाता है, तो उसके बाद उस शख्स को अपनी अंगूठियों और घड़ी को क्यों गिन लेना चाहिए? इस पर अक्षय हंसते हुए जवाब देते हैं कि उन्हें तो बस एक ऐसी नब्ज दबानी आती है, जिससे वह रजत की भी घड़ी निकाल सकते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में आगे कहा कि अगर वह चाहें तो वह किसी की भी घड़ी निकाल सकते हैं.अक्षय का जवाब सुनते ही रजत फौरन उनकी टांग खींचते हुए पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना की घड़ी निकालने की कोशिश की है? जिसपर अक्षय कहते हैं कि उन्होंने यह काम करने की कोशिश भी कि तो ट्विंकल उनकी जिंदगी निकाल लेंगी।

जब अक्षय हुए थे स्कूल में फेल?

रजत शर्मा के इस शो में अक्षय कुमार ने अपने स्कूल के दिनों का जिक्र करते हुए खुलासा किया कि वह सातवीं कक्षा में फेल हो गए थे। जिसके बाद आडियन्स शॉक रह गयी।  इसके बाद उनके पिता ने उनसे पूछा कि वह आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं. इस पर अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह हीरो बनना चाहते हैं और लड़कियों को इंप्रेस करना चाहते हैं.

