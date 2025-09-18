  1. हिन्दी समाचार
Bangladesh former PM Sheikh Hasina : शेख हसीना और उनके परिवार को बड़ा झटका ,वोटर कार्ड ब्लॉक , अगले चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट

  बांग्लादेश की राजनीति में पूर्व PM शेख हसीना और उनके परिवार को बड़ा झटका  लगा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Bangladesh former PM Sheikh Hasina :  बांग्लादेश की राजनीति में पूर्व PM शेख हसीना और उनके परिवार को बड़ा झटका  लगा है। बांग्लादेश चुनाव आयोग (EC) ने घोषणा की है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना (Deposed Prime Minister Sheikh Hasina) का राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) लॉक कर दिया गया है, जिससे वह अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनावों में मतदान नहीं कर पाएँगी। खबरों के अनुसार, निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बुधवार, 17 सितंबर को पत्रकारों से कहा कि जिन लोगों का NID ब्लॉक है, वे विदेश से वोट नहीं डाल सकेंगे। इसमें शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल। चुनाव आयोग के घोषणा के बाद, बांग्लादेश में राजनीतिक गरमी बढ़ गई है।

मीडिया रिपोर्टों में, चुनाव आयोग के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि शेख हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना, बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल की एनआईडी भी “लॉक या ब्लॉक” कर दी गई हैं। इसके अलावा, रेहाना के बच्चों, ट्यूलिप रिज़वाना सिद्दीकी और अज़मीना सिद्दीकी, और भतीजे रदवान मुजीब सिद्दीकी बॉबी की आईडी भी कथित तौर पर ब्लॉक कर दी गई हैं।

