  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हुई गोलाबारी, एक शांतिदूत की मौत एक हालत गंभीर

लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हुई गोलाबारी, एक शांतिदूत की मौत एक हालत गंभीर

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम सेना (UNIFIL) ने पुष्टि की है कि देश के दक्षिणी हिस्से में उसका एक शांतिदूत मारा गया है। यह घटना तब हुई जब इज़रायल के आक्रमण के बीच इज़रायली सैनिकों और हिज़्बुल्लाह समूह के बीच लड़ाई तेज़ हो गई है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम सेना (UNIFIL) ने पुष्टि की है कि देश के दक्षिणी हिस्से में उसका एक शांतिदूत मारा गया है। यह घटना तब हुई जब इज़रायल के आक्रमण के बीच इज़रायली सैनिकों और हिज़्बुल्लाह समूह के बीच लड़ाई तेज़ हो गई है। UNIFIL के एक बयान में सोमवार को कहा गया कि कल रात एक शांतिदूत की दुखद मौत हो गई, जब अदचित अल कुसैर के पास UNIFIL के एक ठिकाने पर एक बम फट गया। वहीं एक अन्य शांतिदूत गंभीर रूप से घायल हो गया।

पढ़ें :- ईरान की शर्तो को अमेरिका की मानने की संभावनाएं कम- पूर्व राजनयिक विद्या भूषण सोनी

UNIFIL ने अपने बयान में कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि वह गोला कहां से आया था, लेकिन उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी है। बयान में आगे कहा गया कि शांति के उद्देश्य की सेवा करते हुए किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और हर समय संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। UNIFIL ने बताया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसके ठिकानों पर एक से ज़्यादा बार हमले हुए हैं। सात मार्च को दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती शहर में हुए गोलीबारी में तीन सैनिक घायल हो गए थे। अमेरिका और इज़रायल का ईरान के साथ युद्ध लेबनान तक तब फैल गया, जब ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह ने इज़रायल पर रॉकेट दागे। यह घटना 28 फरवरी को युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद हुई।

उससे पहले, नवंबर 2024 में संघर्ष-विराम लागू होने के बाद से हिज़्बुल्लाह ने इज़रायल पर कोई हमला नहीं किया था, भले ही इज़रायल लगभग हर दिन इस समझौते का उल्लंघन कर रहा था। सोमवार को, इज़रायली सेना ने बताया कि तीन अलग-अलग घटनाओं में छह सैनिक घायल हो गए और उनमें से तीन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ समझौता करीब है, लेकिन चेतावनी दी कि अमेरिका खर्ग द्वीप पर कब्ज़ा कर सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हुई गोलाबारी, एक शांतिदूत की मौत एक हालत गंभीर

लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हुई गोलाबारी, एक शांतिदूत की मौत एक...

Census of India 2027 : एक अप्रैल 2027 से शुरू हो रही जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों से आएगा भारत का असली सामाजिक-आर्थिक चेहरा, पूरी तरह होगी डिजिटल

Census of India 2027 : एक अप्रैल 2027 से शुरू हो रही...

दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज के घर में फैली शोक की लहर, ब्रेन सिस्ट के सर्जरी के बाद हुई मौत

दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज के घर में फैली शोक की लहर, ब्रेन...

Census of India 2027 : देश में 1 अप्रैल से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण , स्थायी लिव-इन संबंध को माना जाएगा शादी के बराबर, दिशा-निर्देश जारी

Census of India 2027 : देश में 1 अप्रैल से शुरू होगा...

पश्चिम बंगाल सत्ता संग्राम : कूचबिहार से पीएम मोदी का शंखनाद, कांग्रेस ने 284 योद्धाओं के साथ खेला 'एकला चलो' का दांव

पश्चिम बंगाल सत्ता संग्राम : कूचबिहार से पीएम मोदी का शंखनाद, कांग्रेस...

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत, इसलिए बीजू बाबू के बारे में कर रहे हैं अपमानजनक टिप्पणी : नवीन पटनायक

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत, इसलिए...