शिल्पा शेट्टी ने मास्टरशेफ इंडिया में सॉफ्ट पिंक आउटफिट में, बेहद मिनिमल स्टाइलिंग के साथ लगाया ग्लैमर का तड़का

मुंबई। मास्टरशेफ इंडिया के सेट पर हाल ही में उस वक्त खास चमक देखने को मिली, जब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने शो के आगामी सीज़न की शूटिंग के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सॉफ्ट पिंक आउटफिट में, बेहद मिनिमल स्टाइलिंग के साथ शिल्पा ने जहां ग्लैमर का तड़का लगाया, वहीं उनके चेहरे की सहज मुस्कान ने सेट के जश्नभरे माहौल को और भी खास बना दिया।

कैमरों के सामने पोज़ देते हुए शिल्पा शेट्टी का उत्साह साफ़ झलक रहा था। अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, “बहुत एक्साइटेड!” इसके बाद जब उन्होंने नए सीज़न की थीम पर बात की, तो उनके शब्दों में आत्मविश्वास और गर्व साफ़ सुनाई दिया। उन्होंने कहा, “इस बार मास्टरशेफ इंडिया में दिखेगा नए इंडिया का रंग और ढंग। आ रही हैं जोड़ियां, और हर प्लेट में होगा इंडिया।” शिल्पा के ये शब्द इस सीज़न की आत्मा को बख़ूबी बयान करते हैं जहां एकता, साझेदारी और भारतीय पहचान एक साथ मंच साझा करेंगी।

इस बार मास्टरशेफ इंडिया एक बिल्कुल नए और अनोखे ‘जोडी फॉर्मेट’ के साथ दर्शकों के सामने आने जा रहा है। प्रतियोगी अब अकेले नहीं, बल्कि जोड़ियों में चुनौती का सामना करेंगे—जैसे मां–बेटी, भाई–बहन, और अन्य खास रिश्ते। यह सीज़न उस सोच को आगे बढ़ाता है, जो कहती है—‘देश अब फ्रंट फुट पर चल रहा है’, जहां रिश्ते, प्रगति और गर्व एक-दूसरे से जुड़ते हैं। शो में एक बार फिर अपने अनुभव और मार्गदर्शन के साथ लौट रहे हैं जजेस रणवीर बरार, कुणाल कपूर और विकास खन्ना, जो इस नए अध्याय में प्रतियोगियों को प्रेरणा और दिशा देंगे।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में अपनी उपस्थिति के दौरान रणवीर बरार ने भी इस नए सीज़न को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, “मास्टरशेफ इंडिया पहली बार जोडी के रूप में आ रहा है। इस बार एक नहीं, बल्कि दो मास्टरशेफ होंगे।”

नए फॉर्मेट, नए रिश्तों और नए भारत की सोच के साथ, मास्टरशेफ इंडिया का यह सीज़न सिर्फ़ एक कुकिंग शो नहीं, बल्कि भारतीयता के बदलते स्वाद की कहानी कहने को तैयार है।