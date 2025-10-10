Bollywood Karva Chauth Celebration : अनिल कपूर के घर करवाचौथ की पूजा करने शाहिद-वरुण की पत्नी, शिल्पा-रवीना पहुंची, सेलेब्स का जमावड़ा

Karwa Chauth 2025: बॉलीवुड (Bollywood) के सितारे करवाचौथ सेलिब्रेशन (Karva Chauth Celebration) के लिए अभिनेता अनिल कपूर (Actor Anil Kapoor) के घर पहुंच रहे हैं, जिनके फोटोज और वीडियोज सामने आ रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी अनिल कपूर (Anil Kapoor) के घर करवाचौथ सेलिब्रेशन (Karva Chauth Celebration) किया जा रहा है। इसके लिए तमाम सितारे अभिनेता के घर सज-धज कर पहुंच रहे है। रवीना टंडन (Raveena Tandon) , शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) से लेकर मीरा कपूर (Mira Kapoor) तक के वीडियोज सामने आ रहे हैं। आइए देखें इनके अंदाज।

शिल्पा शेट्टी ने पिंक कलर के लहंगे में बिखेरा जलवा

रेड साड़ी में मीरा कपूर ने बिखेरा जलवा

View this post on Instagram A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla)

रवीना टंडन का पीली साड़ी में दिखा संस्कारी लुक

View this post on Instagram A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla)

वरुण धवन की पत्नी नताशा भी हुईं शामिल