एक्शन-ड्रामा फिल्म सूबेदार का पोस्टर आया सामने, प्राइम वीडियो में आएगी अनिल कपूर की फिल्म

प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली हिंदी एक्शन-ड्रामा फिल्म सूबेदार का पोस्टर रिलीज़ किया है, जिसमें अनुभवी एक्टर अनिल कपूर एक दमदार, हाई-ऑक्टेन रोल में नज़र आ रहे हैं। इंटेंस एक्शन जॉनर में उनकी बहुप्रतीक्षित वापसी का वादा करता है। शुक्रवार को रिलीज़ हुए इस पोस्टर में कपूर को सूबेदार अर्जुन मौर्य के रूप में दिखाया गया है और यह दर्शकों को किरदार के सख्त व्यक्तित्व की एक दमदार झलक देता है।

मुबई। प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली हिंदी एक्शन-ड्रामा फिल्म सूबेदार (Subedar, an action-drama film) का पोस्टर रिलीज़ किया है, जिसमें अनुभवी एक्टर अनिल कपूर एक दमदार, हाई-ऑक्टेन रोल में नज़र आ रहे हैं। इंटेंस एक्शन जॉनर में उनकी बहुप्रतीक्षित वापसी का वादा करता है। शुक्रवार को रिलीज़ हुए इस पोस्टर में कपूर को सूबेदार अर्जुन मौर्य के रूप में दिखाया गया है और यह दर्शकों को किरदार के सख्त व्यक्तित्व की एक दमदार झलक देता है। नए सामने आए विज़ुअल में, कपूर बीच में एक शानदार एक्शन-ओरिएंटेड पोज़ में हैं, जो टफनेस और दृढ़ संकल्प दिखा रहा है। उनके चेहरे के हाव-भाव लचीलापन और टकराव के लिए तैयारी को दर्शाते हैं, जो फिल्म के आक्रामक और दमदार टोन को और मज़बूत करता है।

फिल्म के आक्रामक टोन में उनके हाथों की उंगलियों पर लिखे FK अक्षर भी शामिल हैं। कपूर का किरदार, जिसे सूबेदार और चाचा दोनों नामों से पुकारा जाता है। एक निर्णायक मुकाबले के लिए तैयार दिख रहा है। सूबेदार में कपूर के साथ राधिका मदान (Radhika Madan) हैं, जो सूबेदार अर्जुन मौर्य की बेटी श्यामा का किरदार निभा रही हैं, जो हाई-ऑक्टेन कहानी में पारिवारिक रिश्तों को बुनती है। इसका निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है, जिन्हें तुम्हारी सुलु और जलसा के लिए जाना जाता है। इन दोनों फिल्मों में विद्या बालन ने अभिनय किया था। प्रोडक्शन ओपनिंग इमेज फिल्म्स और अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क (AKFCN) का है, जिसमें प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं।

