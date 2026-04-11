स्ट्रीमिंग होने जा रही है अनिल कपूर की एक्शन थ्रिलर सीरीज़-24, जाने कब होगी रिलीज

मुंबई। अभिनेता अनिल कपूर की एक्शन थ्रिलर सीरीज़-24 इस माह ही 24 अप्रैल को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होने जा रही है। अनिल कपूर के लीड रोल वाली इस सीरीज़ ने अपनी रियल-टाइम कहानी, तेज़ रफ़्तार और हाई प्रोडक्शन वैल्यू की वजह से एक बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है। यह ऐसा फ़ॉर्मेट है जो अक्सर OTT प्लेटफ़ॉर्म और सिनेमाघरों, दोनों जगह खूब चर्चा बटोरता है। इस ज़बरदस्त थ्रिलर सीरीज़ के दोनों सीज़न के एपिसोड 24 अप्रैल से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें हर शुक्रवार को आठ एपिसोड रिलीज़ किए जाएंगे। अनिल इस सीरीज़ में ATU चीफ़ जय सिंह राठौड़ का किरदार निभा रहे हैं, जो मुंबई को आतंकवादी हमलों से बचाते हैं। अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करके इस शो की डिजिटल वापसी के बारे में जानकारी दी। अनिल कपूर ने लिखा कि समय के ख़िलाफ़, हर मुश्किल के ख़िलाफ़! चलो, यह करते हैं!

वेब सीरीज—24 की वापसी ऐसे समय में हो रही है जब दर्शक तेज़ी से आगे बढ़ने वाले और किसी खास जॉनर पर आधारित कंटेंट की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं। इस सीरीज़ की डिजिटल वापसी पर अनिल कपूर ने कहा कि मैंने पिछले कुछ सालों में कई ज़बरदस्त और एक्शन से भरपूर किरदार निभाए हैं, लेकिन वेब सीरीज—24 मेरे लिए सिर्फ़ एक और शो नहीं था। यह एक ऐसा एड्रेनालाईन रश था जैसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। इसकी रफ़्तार, इसका दबाव और इसकी रियल-टाइम कहानी कहने के अंदाज़ ने मुझे एक एक्टर और एक कहानीकार, दोनों ही तौर पर हमेशा चौकन्ना रहने पर मजबूर किया। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने मुझे सबसे बेहतरीन तरीके से चुनौती दी और जो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत उत्साहित हूं कि अब यह जियो हॉटस्टार पर आ रहा है और मैं दर्शकों के एक बार फिर उस रोमांच का अनुभव करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं। मूल रूप से Colors TV पर प्रसारित हुई 24 का पहला सीज़न अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2013 में खत्म हुआ था, जबकि दूसरा सीज़न जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 के बीच प्रसारित हुआ था। यह शो इसी नाम की एक अमेरिकी सीरीज़ पर आधारित है। अनिल कपूर हाल ही में Subedaar नाम की सीरीज़ में नज़र आए थे, जो Amazon Prime Video पर रिलीज़ हुई थी।