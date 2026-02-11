फिल्म सूबेदार का टीजर आया सामने, अभिनेता अनिल कपूर रिटायर्ड सैनिक के रोल में दिखे

मुंबई। अभिनेता अनिल कपूर (actor anil kapoor) की एक्शन-ड्रामा फिल्म सूबेदार (Subedar, an action-drama film) का टीज़र रिलीज हो गया है। टीज़र अनित कपूर सूबेदार अर्जुन मोरया के रोल में दिख रहे हैं। जो एक रिटायर्ड सैनिक है और तेज़ी से बदलती दुनिया में नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, उसका अतीत और उसके आस-पास का सिस्टम उसे ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहने देता। एक मिनट सत्रह सेकंड के टीज़र में अर्जुन मोरया की एक झलक मिलती है, जो एक रिटायर्ड सैनिक है और एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां उसके पारंपरिक मूल्यों को मॉडर्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कपूर का किरदार क्राइम और करप्शन का सामना करता है। साथ ही बिगड़ते पारिवारिक रिश्तों से भी जूझता है।

टीज़र में एक्टर को धारीदार सफ़ेद शर्ट, बेज ट्राउज़र और चप्पल पहने हुए दिखाया गया है, जो एक कम रोशनी वाले कमरे में बैठे हैं। जबकि बाहर कुछ लोग अंदर घुसने की धमकी दे रहे हैं। टीज़र में कपूर का कैरेक्टर, जिसे सूबेदार” और चाचा कहा जाता है, दरवाज़े की तरफ़ मुंह करके लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है। शांत लेकिन पक्के इरादे वाला, वह बंदूक पकड़कर लोड करने से पहले इशारा करता है, जिससे पता चलता है कि वह टकराव के लिए तैयार है। यह सीन दबाव में कैरेक्टर के शांत रहने को दिखाता है और आने वाले ज़बरदस्त एक्शन का इशारा करता है। फिल्म सूबेदार को सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है। फ़िल्म में राधिका मदान, आदित्य रावल, सौरभ शुक्ला और मोना सिंह भी हैं।सूबेदार का प्रीमियर पांच मार्च को प्राइम वीडियो पर होगा।