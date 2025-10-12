बीच समंदर में कैटी पेरी को Kiss करते नजर आए शर्टलेस कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो, तस्वीरें वायरल

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau) और ग्लोबल पॉप सेंसेशन कैटी पेरी (Katy Perry) एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों कैलिफोर्निया में यॉट पर एक दूसरे को किस करते कैमरे में कैद हुए है। इस दौरान ट्रूडो शर्टलेस और केटी मोनोकनी में नजर आईं।
ट्रूडो और कैटी पेरी (Katy Perry) की वायरल फोटो में दोनों कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में एक यॉट पर हॉलिडे एन्जॉय कर रहे हैं। इस तस्वीर में पेरी काले रंग का मोनोकनी पहने हुए है। दोनों बेहद रोमांटिक अंदाज में हैं और ट्रूडो उन्हें किस कर रहे हैं। वहां मौजूद एक शख्स ने द डेली मेल को बताया कि कैटी की बोट वहां मौजूद थी। वह यॉट पर सवार थीं और अचानक एक शख्स के साथ रोमांटिक मूड में नजर आईं। मुझे पता ही नहीं था कि उनके साथ यह शख्स कौन है लेकिन बाद में मैंने उस शख्स के बाजू पर बने टैटू से पहचाना कि ये तो जस्टिन ट्रूडो हैं।
What kind of guy @JustinTrudeau is ?
He is not sincere to his wife and kids even . Leave the country which he left in tatters. Shameless . pic.twitter.com/iX7zsktGw6
— Sandip Markets 🚀🔭 (@IndiaBottomline) October 12, 2025
बता दें कि इससे पहले जुलाई में ट्रूडो और पेरी को कनाडा के मॉन्ट्रियल में डिनर डेट पर साथ देखा गया था। उस समय से ही अटकलें थीं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस रेस्तरां में मौजूद लोगों का कहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे। दोनों को कॉकटेल और एपेटाइजर और लॉबस्टर का लुत्फ उठाते देखा गया।
बता दें कि कैटी पेरी (Katy Perry) इससे पहले एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ रिलेशनशिप में थीं। दोनों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। इससे पहले पेरी ने कॉमेडियन रसेल ब्रांड (Comedian Russell Brand) के साथ चली थी लेकिन यह शादी दो साल ही चली। दोनों ने 2010 में शादी की थी लेकिन 2012 में दोनों का तलाक हो गया था। वहीं, ट्रूडो ने 2005 में सोफी से शादी की थी और 2023 में दोनों का तलाक हो गया था। दोनों के दो बच्चे भी हैं।
बहरहाल, जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) और कैटी पेरी (Katy Perry) की समंदर के बीच की ये रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहीं हैं, और लोग यह बात जानने को बेताब हैं कि क्या वाकई में ये दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिलहाल, अभी इन दोनों की ही तरफ से ही किसी तरह का कोई ऑफीशियल बयान नहीं आया है।