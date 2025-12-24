शिवसेना UBT और MNS के बीच गठबंधन की घोषणा, 20 साल बाद एक साथ ठाकरे ब्रदर्स

  1. हिन्दी समाचार
By Abhimanyu 
Updated Date

Shiv Sena UBT and MNS Alliance: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों से पहले बुधवार को एक बड़ा राजनीति घटनाक्रम घटा है। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने उनकी पार्टी और शिवसेना (UBT) के गठबंधन की घोषणा की है। उद्धव ठाकरे ने MNS प्रमुख राज ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा हम साथ रहने के लिए एक साथ आए हैं।

पढ़ें :- उद्धव और राज ठाकरे में हुआ गठबंधन, भाजपा के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया तंज

मुंबई में शिवसेना (UBT) और MNS के गठबंधन की घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे औरराज ठाकरे ने अपनी पत्नियों के साथ शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और MNS नेता अमित ठाकरे भी मौजूद थे। इसके बाद शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा, “जो लोग बीजेपी के अंदर जो हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे भी शिवसेना (UBT)-MNS गठबंधन के साथ आ सकते हैं।”

शिवसेना (UBT) और MNS के गठबंधन की घोषणा से पहले शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, “भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। 4 सालों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मुंबई और BMC को लूटा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है।” शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ी जीत होने वाली है। वे उम्मीद कर रहे थे कि शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे एक साथ आएंगे और इस ‘महा झूठे गठबंधन’ को एक भरोसेमंद विकल्प देंगे। मैं इसे एक ऐतिहासिक दिन मानती हूं क्योंकि इससे मुंबई के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
