इंसानियत को झकझोरती तस्वीर- शिवराज सरकार में मृतक को नसीब नहीं हुआ शव वाहन, मजबूरन चारपाई पर लाद कर घर पहुंचा परिवार

The Family Reached Home Keeping the Dead Body on the Cot: मध्यप्रदेश के दमोह से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मंगलवार को देर रात पुलिस ने युवक के घर वालों को इसकी सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

बुधवार की सुबह शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। हालत ये रहे कि शव को घर ले जाने के लिए नगर पंचायत ने शव वाहन तक नहीं दिया। मजबूरन मृतक के परिवार वालों को शव को चारपाई पर लाद कर ले जाना पड़ा।

दरअसल, मध्यप्रदेश के दमोह जिले की पथरिया थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-14 में रहने वाले एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मंगलवार देर रात पुलिस ने मृतक युवक के परिवार को सूचना दी और शव को पोस्टमॉर्टम हाउस के लिए भेज दिया।

मजबूरन परिजन चारपाई पर शव रखकर पैदल ही अपने घर पहुंचे

बुधवार सुबह शव का पोस्टमॉर्टम हो गया। जब शव को घर ले जाने की बारी आई तो मृतक युवक के शव को घर ले जाने के लिए नगर पंचायत ने शव वाहन ही नहीं भेजा। मजबूरन परिजन चारपाई पर शव रखकर पैदल ही अपने घर पहुंचे।

यहां शव वाहन न मिलने पर परिजनों को चारपाई पर लाद कर शव घर तक लाने को मजबूर होना पड़ा। पथरिया थानांतर्गत वार्ड क्रमांक-14 निवासी 33 साल के युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो जाने पर उसके शव को ले जाने के लिए शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ।

पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था मृतक

जानकारी के अनुसार , पथरिया के वार्ड क्रमांक-14 निवासी राजेश पिता नारायण अहिरवार की पत्नी चार दिन पहले ससुराल से बिना बताए मायके चली गई थी। जिसके वापस न आने पर बाइक से पति अपने साडू और एक दोस्त के साथ अपनी ससुराल कर्रापुर पथरिया पत्नी को लेने गया था। जब वह ससुराल पहुंचा तो पत्नी से घर वापस चलने का कहने पर विवाद हो गया। वह घर वापस लौट आया।

मृतक के पिता ने बताया कि राजेश मंगलवार रात पथरिया अपने घर वापस आ गया था। घर पहुंच कर अपने घरवालों को ससुराल में हुए विवाद के बारे में सब बताया। मृतक के पिता ने बताया कि ससुराल में हुई मारपीट से पुत्र आहत रहा और बिना खाना खाए सोने चला गया था। बुधवार सुबह पथरिया पुलिस के द्वारा उसकी मौत की सूचना दी गई।

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में ट्वीट करके हमला बोला है। अपने ट्वीट में लिखा है कि -शिव’राज सरकार में फिर मानवता शर्मसार दमोह जिले में शव वाहन न मिलने पर शव को चारपाई पर रखकर ले जाना पड़ा।