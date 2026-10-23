Paris suburb shooting :  पेरिस के पास गोलीबारी में एक की मौत , चार घायल, घटना की जांच शुरू

Paris suburb shooting : पेरिस के पश्चिम में यवेलिन जिले के ट्रैप्स के पास चलती गाड़ी से गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई और कम से कम 4 लोग घायल हुए। घायलों में 12 साल की बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।

फ्रांसीसी प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने बताया है कि पेरिस के एक उपनगर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और चार अन्य लोग घायल हुए हैं।

लेकोर्नु ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पेरिस के पश्चिम में ट्रैप्स (Trappes) में “बहुत गंभीर घटनाएं” हुईं। उन्होंने यह भी बताया कि संदिग्ध हमलावर को “पकड़ लिया गया है और वह पुलिस की हिरासत में है”।

खबरों के अनुसार, पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को एक व्यक्ति ने गाड़ी से गोलीबारी की। बाद में, स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 10:30 बजे (08:30 GMT) उसे पास के शहर कॉइनिएरेस (Coignières) से गिरफ्तार कर लिया गया।

फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, घायलों की संख्या इससे अधिक हो सकती है और इनमें 12 साल का एक बच्चा भी शामिल हो सकता है।

फ्रांस के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभियोजक कार्यालय ने गोलीबारी की घटना की जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद रोधी एजेंसियां भी इस घटना की जांच कर रही हैं। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि गोलीबारी किसी आपराधिक विवाद का नतीजा थी या इसके पीछे कोई आतंकी मकसद था।