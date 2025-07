ISS से शुभांशु शुक्ला पृथ्वी के लिए रवाना, कल कैलिफोर्निया में एक्सिओम-4 का स्पलैशडाउन

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला (Indian astronaut Shubhanshu Shukla) ने 18 दिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर बिताए, अब उनके धरती पर वापसी की यात्रा शुरू हो गई हैं। एक्सिओम-4 मिशन (Axiom-4 Mission) के तहत उनकी वापसी हो रही है। इस कड़ी में आईएसएस (ISS) से उनका स्पेसक्राफ्ट अनडॉक (Spacecraft Undocks) हो चुका हुआ है। यह मिशन भारत समेत हंगरी और पोलैंड के लिए भी अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है, क्योंकि इन देशों ने चार दशकों बाद फिर से अंतरिक्ष में भागीदारी की है।

शुभांशु शुक्ला (Shubhanshu Shukla)और उनकी टीम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हैं और अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग शाम करीब 4:50 बजे (भारतीय समयानुसार) हुआ है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 22.5 घंटे की यात्रा के बाद यानी मंगलवार दोपहर 3:01 बजे IST पर कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्प्लैशडाउन करेगा। यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी और उसमें किसी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

The spacecraft will now execute a series of departure burns to move away from the @Space_Station. Dragon will reenter the Earth's atmosphere and splash down in ~22.5 hours off the coast of California pic.twitter.com/5Wmqr3f63Z

— SpaceX (@SpaceX) July 14, 2025