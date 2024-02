Shubman Gill Injured : चोटिल हुए शतकवीर शुबमन गिल, चौथे दिन फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे

Shubman Gill Injured : भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट मैच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। सोमवार को मैच का चौथा दिन है और भारत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। हालांकि, मैच के चौथे दिन शुबमन गिल (Shubman Gill) फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। वह चोटिल बताए जा रहे हैं और उनकी जगह पर सरफराज खान (Sarfaraz Khan) फील्डिंग कर रहे हैं।

विशाखापत्तनम टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने शुभमन गिल (Shubman Gill) के चोटिल होने की जानकारी दी। बीसीसीआई (BCCI) ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, ‘दूसरे दिन फील्डिंग करते समय शुबमन गिल की दाहिनी तर्जनी (Index Finger) में चोट लग गई। वह आज मैदान पर नहीं उतरेंगे।’ फिलहाल, उम्मीद की जा रही है कि शुबमन गिल फिट हों और वह अगले मैच में खेल सकें।

UPDATE: Shubman Gill hurt his right index finger while fielding on Day 2. He won’t be taking the field today.#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank

— BCCI (@BCCI) February 5, 2024