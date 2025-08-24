देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने किया सर्वस्व बलिदान, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रति करें कृतज्ञता ज्ञापित: सीएम योगी

  1. हिन्दी समाचार
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, पैडलेगंज स्थल पर पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख बंधुओं की समृद्धि और प्रगति के पीछे गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। जिन्होंने देश और सनातन धर्म के लिए अपने आपका बलिदान दिया हो, आज यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम भी सिख गुरुजनों की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें।

उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा, जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार-बार अपनी शहादत दी। जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, गुरुद्वारे का लंगर केवल सिख नहीं छकता है। कोई भी व्यक्ति आता है, उसका नाम व जाति नहीं पूछी जाती है। उसका चेहरा नहीं देखा जाता है। यह गुरुवाणी है, उसका पालन हर सिख आज भी करता है। इसका पालन हमें हमेशा करना चाहिए। साथ ही कहा, गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो…अपने लिए नहीं, देश के लिए। अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए…जिन्होंने अपने आपका बलिदान दिया हो, आज यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें।

