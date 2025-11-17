आरएसएस के सांस्कृतिक महोत्सव में आज गायक शंकर महादेवन देंगे प्रस्तुति

मुंबई। बॉलीवुड गायक शंकर महादेवन (Bollywood singer Shankar Mahadevan) सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) के शताब्दी समारोह के तहत खासदार सांस्कृतिक महोत्सव (Khasad Cultural Festival) में प्रस्तुति देंगे। अपनी प्रस्तुति से पहले मीडिया से बात करते हुए महादेवन ने आयोजकों और आरएसएस का उन्हें फिर से आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया और याद दिलाया कि उन्होंने इससे पहले सितंबर में नागपुर में इसी सांस्कृतिक महोत्सव में प्रस्तुति दी थी।

गायक शंकर महादेवन ने कहा कि उनका उद्देश्य युवा पीढ़ी को देशभक्ति के गीतों से परिचित कराना और उन्हें संगीत के माध्यम से प्रेरित करना है। इस अवसर के लिए आभार व्यक्त करते हुए शंकर महादेवन ने कहा कि आज एक विशेष दिन है। मुझे खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। आज मैं आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर मेरे द्वारा गाए गए 10 गीत, अजरामार संघ गीत और देशभक्ति गीत प्रस्तुत करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में अपना 100वां वर्ष मना रहा है। विजयादशमी 2025 के अवसर पर, संगठन ने नागपुर और पूरे देश में भव्य समारोहों के साथ अपनी शताब्दी मनाई। इस अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से आरएसएस ने खुद को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने शाखा प्रणाली के माध्यम से व्यक्तियों को आकार देने के एक विशिष्ट मॉडल का पालन किया है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण यही संघ का मार्ग रहा है।