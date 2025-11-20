साहब! दोस्तों के साथ $EX’ करने को मजबूर करता है पति, हैवानियत से तंग महिला ने थाने पहुंचकर लगाई मदद की गुहार

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में पति-पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने थाने पहुंचकर पति पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने शिकायत करने पहुंची महिला ने बताया कि पति अपने दोस्तों के साथ सेक्स (SEX) करवाता है। इतना ही दहेज की डिमांड के साथ अश्लील फोटो वायरल (Pornographic Photo Viral) करने की धमकी देने की बात भी बताई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

बता दें कि पूरा मामला वजीरगंज थाना (Wazirganj Police Station) क्षेत्र का है। जहां एक महिला ने शिकायत करते हुए पुलिस को बताया कि पति उसके साथ आए दिन गाली-गलौज कर मारपीट करता है। इतना ही नहीं रात के वक्त अलग-अलग दोस्तों को कमरे में बुलाता है और फिर नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देता है। उसके बाद पति अपने दोस्त से सेक्स (SEX) करवाता था। वहीं महिला ने जब अपने पति के करतूतों का विरोध किया तो पति ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी।

बात यहीं खत्म नहीं हुई। महिला जब गर्भवती हुई तो पति ने बच्चा उसका न होने की बात कहकर गर्भपात की दवाई खिलाई। गर्भपात की दवाई खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। पति की क्रूरता से तंग आकर महिला ने मुख्यमंत्री कार्यालय (Chief Minister Office) और पुलिस आयुक्त के पास भी शिकायत करने की बात कही है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद जहांगीर खान (Husband Mohammad Jahangir Khan) के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।