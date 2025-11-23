  1. हिन्दी समाचार
  SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया ज़ुल्म है, तीन हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई: राहुल गांधी

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने SIR को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया ज़ुल्म है। SIR एक सोची-समझी चाल है-जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और BLOs की अनावश्यक दबाव से मौतों को “कॉलैटरल डैमेज” मान कर अनदेखा कर दिया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, SIR के नाम पर देश भर में अफ़रा-तफ़री मचा रखी है-नतीजा? तीन हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या-SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया ज़ुल्म है। ECI ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हज़ारों स्कैन पन्ने पलटने पड़ें। मक़सद साफ़ है-सही मतदाता थककर हार जाए, और vote chori बिना रोक-टोक जारी रहे।

उन्होंने आगे लिखा, भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी काग़ज़ों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ़ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन-रीडेबल होती-और ECI 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय ले कर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता।

SIR एक सोची-समझी चाल है-जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और BLOs की अनावश्यक दबाव से मौतों को “कॉलैटरल डैमेज” मान कर अनदेखा कर दिया है। यह नाकामी नहीं, षड़यंत्र है-सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है।

