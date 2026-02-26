Sitapur News : मिश्रिख नगर पालिका पहुंच कर आयकर टीम की छापेमारी जारी, BJP विधायक की बहू हैं अध्यक्ष

सीतापुर। यूपी के सीतापुर​ जिले (Sitapur District) में गुरुवार को मिश्रिख नगर पालिका में आयकर विभाग की टीम (Income Tax Team) पहुंची है। टीम ऑफिस में दस्तावेज चेक कर रही है। हाल ही में हुए उपचुनाव में मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव (BJP MLA Ramakrishna Bhargava) की बहू सीमा भार्गव (Seema Bhargava) अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं।

विधायक के बेटे विजय भार्गव (Vijay Bhargava) का कहना है कि यह छापा की कार्रवाई नहीं है। बल्कि, आयकर टीम दस्तावेज देखने आई है। प्रत्येक वर्ष ठेकदारों का टैक्स कटता है, तो वही दस्तावेज देखने टीम आई है।