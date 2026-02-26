  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Sitapur News : मिश्रिख नगर पालिका पहुंच कर आयकर टीम की छापेमारी जारी, BJP विधायक की बहू हैं अध्यक्ष

Sitapur News : मिश्रिख नगर पालिका पहुंच कर आयकर टीम की छापेमारी जारी, BJP विधायक की बहू हैं अध्यक्ष

यूपी के सीतापुर​ जिले (Sitapur District) में गुरुवार को मिश्रिख नगर पालिका में आयकर विभाग की टीम (Income Tax Team) पहुंची है। टीम ऑफिस में दस्तावेज चेक कर रही है। हाल ही में हुए उपचुनाव में मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव (BJP MLA Ramakrishna Bhargava) की बहू सीमा भार्गव (Seema Bhargava) अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सीतापुर। यूपी के सीतापुर​ जिले (Sitapur District) में गुरुवार को मिश्रिख नगर पालिका में आयकर विभाग की टीम (Income Tax Team) पहुंची है। टीम ऑफिस में दस्तावेज चेक कर रही है। हाल ही में हुए उपचुनाव में मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव (BJP MLA Ramakrishna Bhargava) की बहू सीमा भार्गव (Seema Bhargava) अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं।

पढ़ें :- Samsung Galaxy Buds 4 सीरीज भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च, देखें- कीमत और स्पेसिफिकेशंस

विधायक के बेटे विजय भार्गव (Vijay Bhargava) का कहना है कि यह छापा की कार्रवाई नहीं है। बल्कि, आयकर टीम दस्तावेज देखने आई है। प्रत्येक वर्ष ठेकदारों का टैक्स कटता है, तो वही दस्तावेज देखने टीम आई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sitapur News : मिश्रिख नगर पालिका पहुंच कर आयकर टीम की छापेमारी जारी, BJP विधायक की बहू हैं अध्यक्ष

Sitapur News : मिश्रिख नगर पालिका पहुंच कर आयकर टीम की छापेमारी...

Breaking News : बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर से 10 करोड़ कैश बरामद, हाथ लगे दस्तावेज में कई अधिकारियों को दी जाने वाली रकम का है जिक्र

Breaking News : बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर से 10 करोड़...

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल, यौन उत्पीड़न का दर्ज है केस

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल, यौन...

NCERT Book Row : NCERT की किताब मामले में सुनवाई के दौरान माफी मांगने पर CJI बोले- सिर्फ इतना काफी नहीं, न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की हुई कोशिश

NCERT Book Row : NCERT की किताब मामले में सुनवाई के दौरान...

सोनौली में अनियंत्रित नगर पंचायत वाहन का कहर,धर्मेंद्र जायसवाल का पैर टूटा

सोनौली में अनियंत्रित नगर पंचायत वाहन का कहर,धर्मेंद्र जायसवाल का पैर टूटा

नौतनवा:घंटाघर चौराहे पर हड़कंप: वाराणसी जीएसटी टीम ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालय पर मारा छापा

नौतनवा:घंटाघर चौराहे पर हड़कंप: वाराणसी जीएसटी टीम ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालय...