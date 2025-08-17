  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Sitapur News : बच्चे को बचाने के लिए बारी-बारी सेप्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की मौत, बच्चा जीवित

Sitapur News : बच्चे को बचाने के लिए बारी-बारी सेप्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की मौत, बच्चा जीवित

यूपी (UP) के सीतापुर जिले (Sitapur District) सकरन के गांव सुकेठा में सेप्टिक टैंक (Septic Tank) में गिरे बालक को बचाने में तीन लोगों की मौत हो गई। एक का इलाज जारी है। रविवार सुबह 11 बजे ग्राम सुकेठा निवासी विवेक गुप्ता उम्र 10 वर्ष गांव के ही अनिल के घर के सामने बने टैंक में गिर गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सीतापुर । यूपी (UP) के सीतापुर जिले (Sitapur District) सकरन के गांव सुकेठा में सेप्टिक टैंक (Septic Tank) में गिरे बालक को बचाने में तीन लोगों की मौत हो गई। एक का इलाज जारी है। रविवार सुबह 11 बजे ग्राम सुकेठा निवासी विवेक गुप्ता उम्र 10 वर्ष गांव के ही अनिल के घर के सामने बने टैंक में गिर गया।

पढ़ें :- Video Viral : सीतापुर में घायलों का मेडिकल कराने पहुंचीं महिला पुलिसकर्मी से डॉक्टर ने की अभद्रता

विवेक को बचाने गए अनिल 40 वर्ष टैंक में उतर गए और बच्चे को बाहर कर दिया। इसके बाद वह खुद डूबने लगे। इस पर गांव के ही राज कुमार, 45 वर्ष बचाने का प्रयास किया तो वह भी डूबने लगे। इतने में रंगीलाल, 45 वर्ष ने बचाने का प्रयास किया लेकिन वह भी सफल न हुए और तीनों लोग टैंक में डूब गए।

बाद में दीपू, उम्र 25 वर्ष व अन्य ग्रामीणों ने तीनों डूब रहे लोगों को बचाने का प्रयास किया। जिसमें दीपू भी घायल हुए। जिनका उपचार किया जा रहा है। अनिल, राज कुमार, रंगीलाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा (Community Health Center Sanda) लाया गया। जहां पर चिकित्सक सुनील यादव (Doctor Sunil Yadav) के द्वारा तीनों को मृतक घोषित कर दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-जन्माष्टमी पर यूपी के बादलपुर थाने अश्लील डांस, मोतिहारी में बार गर्ल के साथ झूमते दिखे मुखिया

VIDEO-जन्माष्टमी पर यूपी के बादलपुर थाने अश्लील डांस, मोतिहारी में बार गर्ल...

सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण हैं आसुरी शक्तियों के विनाश के प्रतीक: डा दिनेश शर्मा

सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण हैं आसुरी शक्तियों के विनाश के प्रतीक: डा...

दादी की जान बचाने के लिए पोते ने मौत को लगाया गले

दादी की जान बचाने के लिए पोते ने मौत को लगाया गले

यूपी में सोना हुआ सस्ता, चांदी में आया भारी उछाल

यूपी में सोना हुआ सस्ता, चांदी में आया भारी उछाल

मौलवी ने ना​बालिग छात्रा को पीटा, गुस्से में छात्रा ने मौलवी के बेटे की हत्या

मौलवी ने ना​बालिग छात्रा को पीटा, गुस्से में छात्रा ने मौलवी के...

Sitapur News : बच्चे को बचाने के लिए बारी-बारी सेप्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की मौत, बच्चा जीवित

Sitapur News : बच्चे को बचाने के लिए बारी-बारी सेप्टिक टैंक में...