  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज के छह जूनियर डॉक्टर गिरफ्तार, नर्सिंग छात्रों को बेरहमी से की थी पिटाई, देखें Video

बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज के छह जूनियर डॉक्टर गिरफ्तार, नर्सिंग छात्रों को बेरहमी से की थी पिटाई, देखें Video

यूपी बदायूं जिले में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज (Badaun Government Medical College) में बीएससी नर्सिंग के छात्रों से मारपीट के आरोप में छह जूनियर डॉक्टरों को सिविल लाइंस पुलिस (Civil Lines Police) ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बदायूंं। यूपी बदायूं जिले में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज (Badaun Government Medical College) में बीएससी नर्सिंग (B.Sc. Nursing)  के छात्रों से मारपीट के आरोप में छह जूनियर डॉक्टरों को सिविल लाइंस पुलिस (Civil Lines Police) ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। जहां से जमानत पर सभी को रिहा कर दिया गया है।

पढ़ें :- कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को घोषित किया आतंकवादी संगठन, कहा-हिंसा और आतंक के लिए कोई जगह नहीं

सिविल लाइंस थाना (Civil Lines Police Station) क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज (Government Medical College) के बीएससी नर्सिंग के छात्र वीर प्रताप यादव ने रविवार शाम को दस जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह भरभना चौराहा इटावा के रहने वाले हैं। वह अपने साथियों के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं (Badaun Government Medical College)  में बीएससी नर्सिंग (B.Sc. Nursing) की पढ़ाई कर रहे हैं।

जान से मारने की धमकी भी दी

आरोप लगाया कि 28 सितंबर को दिन में करीब 11.50 पर मेडिकल कॉलेज के ही डॉक्टर मेघान्शू सिंह (जूनियर डॉक्टर), शिवांग मणि त्रिपाठी, अखिलेश यादव, तुषार, रवि गुप्ता, रितुराज सिंह, सविन्दल, अभिषेक गिरि, रवि सिंह व अज्ञात डॉक्टर्स उनके किराये के मकान के बाहर आ गए। जूनियर डॉक्टरों ने वीर प्रताप यादव और उनके साथियों तन्यम प्रताप, यश तोमर, मोहित तिवारी, अमन यादव, अंकित गुप्ता, अनुज शर्मा के साथ मारपीट व गाली-गलौज की। जिससे अमन यादव को गंभीर चोट आईं हैं। आरोपियों ने धमकी दी कि कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे। दोबारा मिलने पर जान से मार देंगे।

पढ़ें :- हमने बड़े-बड़े घोटालों से देश को मुक्ति दिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग का विश्वास जगाया: पीएम मोदी

अन्य आरोपियों की तलाश है जारी

सोमवार को थाना पुलिस ने दबिश देकर डॉ.अंकित, अखिलेश यादव, मेधांशु सिंह, शुभम कुमार राठी, हितेश, शिवांग मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उनका शांति भंग में चालान किया है। अन्य नामजद डॉक्टरों की तलाश पुलिस कर रही है। इस घटना में घायल हुए छात्रों का मेडिकल कराया गया है।

एक छात्र को गंभीर चोटें आने के कारण उसका एक्स-रे भी कराया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी जूनियर डॉक्टर हैं। ये सभी वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं। सिविल लाइंस थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि अन्य नामजद आरोपियों और उनके अज्ञात साथियों की तलाश जारी है। छह लोगों का शांति भंग में चालान किया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video Viral : रामलीला के मंच पर अश्लील नृत्य, श्री चेतगंज में नगरवधुओं ने जमकर लगाए ठुमके

Video Viral : रामलीला के मंच पर अश्लील नृत्य, श्री चेतगंज में...

बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज के छह जूनियर डॉक्टर गिरफ्तार, नर्सिंग छात्रों को बेरहमी से की थी पिटाई, देखें Video

बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज के छह जूनियर डॉक्टर गिरफ्तार, नर्सिंग छात्रों को...

बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाया बड़ा आरोप

बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर...

यूपी अब 'बीमारू' राज्य नहीं, यह भारत के विकास इंजनों में से एक है : सीएम योगी

यूपी अब 'बीमारू' राज्य नहीं, यह भारत के विकास इंजनों में से...

Bareilly Riot : मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस का मार्केट सील, पुलिस का हाथ काटने की दी थी धमकी

Bareilly Riot : मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस का मार्केट सील,...

जातिवादी-परिवारवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए, यही वर्तमान और भविष्य को संवारेगा: सीएम योगी

जातिवादी-परिवारवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए, यही वर्तमान और...