Six Nine Five (695) Movie Release : अयोध्या राम मंदिर के संघर्षों पर बनी  फिल्म रिलीज, जाने 695 नाम क्यों  रखा गया

Six Nine Five (695) Movie Release : अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण.प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अयोध्या सज संवर कर भव्य आयोजन के लिए तैयार है। देश भर में लोगों को उस सुबह का इंत्जार है जब भगवान श्री राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसी शुभ घड़ी में अयोध्या राम मंदिर के संघर्षों को लेकर यह फिल्म आज ही रिलीज हुई है। फिल्म राम मंदिर के 500 सालों के संघर्ष को दिखाया गया है। राम मंदिर के लिए हजारों कार सेवकों ने बलिदान दिया है उनके संघर्ष की की कहानी इस फिल्म में दिखाई देगी। ये केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये कारसेवकों और राम भक्तों का संघर्ष है। बता दें कि ये फिल्म आज देशभर के करीब 800 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। प्रोड्यूसर बीजेपी नेता अमित चिमनानी हैं। इस फिल्म में रामानंद सागर के रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल समेत बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है।

इस फिल्म का नाम 695 क्यों रखा गया, ये जान लेना भी जरूरी है। 6(Six), 9(Nine), 5(Five) – ये तीनों अंक राम मंदिर के निर्माण में अहम रोल निभाते हैं। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाया गया, इसके बाद 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर का शिलान्यास किया था, इसलिए इस फिल्म का नाम 695 रखा गया है।

इस फिल्म में एक अहम किरदार अरुण गोविल ने निभाया है, हालांकि फिल्म में वो भगवान राम के रोल में नहीं हैं बल्कि उन्होंने फिल्म में एक साधु का रोल किया है, जिसका पूरा जीवन राम मंदिर बनने के इंतजार में व्यतीत हो जाता है। फिल्म के निर्माता श्याम चावला हैं।