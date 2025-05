यूपी के इस जिले में धूम्रपान और शराब की बिक्री बैन, अंडरगारमेंट्स का ऐड भी प्रतिबंधित, जानें पूरा मामला?

यूपी (UP) में रामनगरी अयोध्या नगर निगम (Ayodhya Nagar Nigam) की कार्यकारी समिति ने राम पथ (Ram Path) के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही अंडरगार्मेंट्स के विज्ञापन भी नहीं लगाए जा सकेंगे (Advertisement of Undergarments is Also Banned) ।