स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में रचा इतिहास, वनडे में पूरे किए सबसे तेज 5000

Smriti Mandhana completes Fastest 5000 ODI runs: विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। टॉस हारने के बाद इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 155 रनों की शानदार साझेदारी हुई। इस दौरान स्मृति ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

दरअसल, स्मृति मंधाना सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गयी हैं। वह इस कीर्तिमान को हासिल करने वाली सबसे युवा बल्लेबाज भी हैं। स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 58 रन बनाते ही अपने 5000 रन पूरे किए। वह महिला वनडे में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पाँचवीं और दूसरी भारतीय हैं। पारी (112) और गेंदें (5569) के मामले में वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्रमशः स्टेफनी टेलर (129 पारी) और सूजी बेट्स (6182 गेंद) को पीछे छोड़ दिया है।

स्मृति मंधाना इस मैच में शतक से चूक गईं, लेकिन उन्होंने 66 गेंदों में 80 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।