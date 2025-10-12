  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में रचा इतिहास, वनडे में पूरे किए सबसे तेज 5000

स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में रचा इतिहास, वनडे में पूरे किए सबसे तेज 5000

Smriti Mandhana completes Fastest 5000 ODI runs: विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। टॉस हारने के बाद इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 155 रनों की शानदार साझेदारी हुई। इस दौरान स्मृति ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Smriti Mandhana completes Fastest 5000 ODI runs: विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। टॉस हारने के बाद इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 155 रनों की शानदार साझेदारी हुई। इस दौरान स्मृति ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

पढ़ें :- IND W vs AUS W: आज विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां देख सकेंगे मैच

दरअसल, स्मृति मंधाना सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गयी हैं। वह इस कीर्तिमान को हासिल करने वाली सबसे युवा बल्लेबाज भी हैं। स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 58 रन बनाते ही अपने 5000 रन पूरे किए। वह महिला वनडे में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पाँचवीं और दूसरी भारतीय हैं। पारी (112) और गेंदें (5569) के मामले में वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्रमशः स्टेफनी टेलर (129 पारी) और सूजी बेट्स (6182 गेंद) को पीछे छोड़ दिया है।

स्मृति मंधाना इस मैच में शतक से चूक गईं, लेकिन उन्होंने 66 गेंदों में 80 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में रचा इतिहास, वनडे में पूरे किए सबसे तेज 5000

स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में रचा इतिहास,...

'मुझे पहले से पता था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मुझे नहीं चुना जाएगा...' रविंद्र जड़ेजा ने वनडे टीम से बाहर किए जाने पर तोड़ी चुप्पी

'मुझे पहले से पता था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मुझे नहीं चुना...

दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल से कहा उनके गेंदबाजों को बुरी तरह न मारे

दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल...

वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 पर सिमटी, कुलदीप ने झटके 5 विकेट, भारत ने दिया फॉलो ऑन

वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 पर सिमटी, कुलदीप ने झटके 5 विकेट,...

IND W vs AUS W: आज विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां देख सकेंगे मैच

IND W vs AUS W: आज विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया...

IND vs WI 2nd Test Day 2 Stumps: दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत 378 रनों से आगे, वेस्टइंडीज का स्कोर- 140/4

IND vs WI 2nd Test Day 2 Stumps: दूसरे दिन का खेल...