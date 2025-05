Video Viral : सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हत्यारे ने तोहफा देने के बहाने मारी गोली, मौत

Social media influencer Marquez: 23 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीमिंग (Live Streaming) के दौरान ही मेक्सिको (Mexico) में गोली मार कर हत्या कर दी गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मृतका की पहचान सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर वेलेरिया मार्केज (Social media influencer Valeria Marquez) के रूप में हुई है। घटना के वक्त मार्केज अपने ब्यूटी सैलून (Beauty Salon) में बैठकर स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी उसे गिफ्ट देने के लिए एक व्यक्ति उसके सैलून में आता है और उसका नाम बोलकर उसके ऊपर एक के बाद एक तीन गोलियां चला देता है। इसके तुरंत बाद मार्केज की मौत हो जाती है और वह वहीं टेबल पर ही लुढ़क जाती है।

Moment before Mexican Tiktok influencer, Valerie Marquez was shøt de@d while she was on a livestream😳💔

— Oxygist (@oxygist) May 14, 2025