अभिनेता सलमान खान के भाई सोहेल खान ने पुलिस और जनता से मांगी माफी

मुंबई। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर आलोचना के तुरंत बाद अभिनेता सोहेल खान ने बिना हेलमेट के बाइक चलाने के लिए माफी मांगी है। हाल ही में सोहेल खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें अभिनेता मुंबई में बिना हेलमेट के अपनी बाइक चलाते हुए दिख रहे थे। यह मामला जल्दी ही बढ़ गया क्योंकि कई लोगों ने सोहेल को सड़क सुरक्षा नियमों और ट्रैफिक नियमों के प्रति लापरवाह और गैर-जिम्मेदार बताया। बढ़ते विरोध के बाद सोहेल ने अपने इंस्टाग्राम पर जाकर बताया कि वह क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण हेलमेट पहनने से बचते हैं।

अभिनेता सोहेल खान ने कहा कि मैं सभी बाइक चलाने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया हेलमेट पहनें। मैं कभी-कभी हेलमेट पहनने से बचता हूं क्योंकि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस होता है, लेकिन यह हेलमेट न पहनने का कोई बहाना नहीं है। बचपन से ही राइडिंग मेरा पैशन रहा है। यह साइकिल से शुरू हुआ और अब मैं बाइक चलाता हूं। मैं ज़्यादातर देर रात को राइड करता हूं जब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता ताकि रिस्क कम हो, वह भी धीमी स्पीड से और मेरी कार मेरे पीछे-पीछे चलती है। मैं साथी राइडर्स को भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने क्लॉस्ट्रोफोबिया को दूर करने और हेलमेट पहनने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए कृपया मेरा साथ दें। ट्रैफिक अधिकारियों से मेरी दिली माफी और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि अब से मैं सभी नियमों का पालन करूंगा।