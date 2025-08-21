'अमित शाह के मुंह पर कुछ सांसदों ने पत्थर फेंके...' भाजपा MP कंगना रनौत का सनसनीखेज दावा

Kangana Ranaut’s controversial statement: लोकसभा में बुधवार को मोदी सरकार ने दागी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों को हटाने के लिए बिल पेश किया गया। इस बिल के खिलाफ विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। यहां तक की विपक्ष के सदस्यों ने बिल की कॉपी फाड़कर गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर फेंक दी थी। हालांकि, सांसद कंगना रनौत ने सदन में हुए हंगामें को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कुछ सांसदों ने गृहमंत्री के मुंह पर पत्थर फेंके थे।

विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में विपक्षी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। जब कंगना से सवाल किया गया कि संसद में आज क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह बिल पेश कर रहे थे, तभी विपक्षी सांसदों ने उनका माइक हटाने की कोशिश की। नेताओं ने विधेयक की कॉपी फाड़कर शाह के ऊपर फेंकी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ सांसद अपने साथ पत्थर भी लेकर आए थे, जो उन्होंने पेपर के साथ अमित शाह के मुंह पर फेंके।

VIDEO | Monsoon Session: On ruckus in Parliament, BJP MP Kangana Ranaut (@KanganaTeam) says, "The way it happened in Parliament, any civilised society would be embarrassed. Opposition leaders tried to remove the mic of Home Minister Amit Shah when he was speaking about the Bill,… pic.twitter.com/upK7r66DpO — Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2025

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, “संसद में जिस तरह से यह हुआ, उससे कोई भी सभ्य समाज शर्मिंदा होगा। विपक्षी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का माइक हटाने की कोशिश की, जब वह विधेयक पर बोल रहे थे, उन्होंने विधेयक फाड़ दिया, उनके चेहरे पर फेंक दिया। जिस तरह की हिंसा वे दिखा रहे हैं, उस समय हमारी पार्टी के नेताओं ने संयम से काम लिया था, लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा।”