  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नवजात बिटिया को किसी ने फेंका अस्पताल के शौचालय में शव

नवजात बिटिया को किसी ने फेंका अस्पताल के शौचालय में शव

उरई। आज के समय में मानवता बिल्कुल ही शर्मशार हो चुकी है। एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान चला रहे है। वहीं दूसरी तरफ नवजात बेटियों की हत्या की जा रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के उरई जनपद का है, जहां एक नवजात बेटी का शव अस्पताल के शौचालय में मिला है।

By Satish Singh 
Updated Date

उरई। आज के समय में मानवता बिल्कुल ही शर्मशार हो चुकी है। एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान चला रहे है। वहीं दूसरी तरफ नवजात बेटियों की हत्या की जा रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के उरई जनपद का है, जहां एक नवजात बेटी का शव अस्पताल के शौचालय में मिला है।
सीएमएस ने बताया कि यह घटना अत्यंत गंभीर और चौंकाने वाली है। उनके अनुसार किसी ने जानबूझकर नवजात को अस्पताल के शौचालय में फेंका है। पुलिस को सूचना देकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। इसी बीच स्थानीय लोगों में चर्चा है कि शुक्रवार देर रात एक कार से दो महिलाएं अस्पताल आई थीं। लोगों का शक है कि नवजात को शौचालय में छोड़ने के पीछे उन्हीं का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। इस घटना से पूरे अस्पताल और इलाके में आक्रोश और दुख का माहौल है। लोग इसे अमानवीय कृत्य बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पढ़ें :- योगी सरकार 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों का करने जा रही है विलय, विरोध में उतरे शिक्षक संगठन

गार्ड ने शौचालय के बाल्टी में देखा शव को

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, अस्पताल में तैनात गार्ड जब शौचालय गया तो उसने सबसे पहले बाल्टी में नवजात का शव देखा। गार्ड ने तुरंत इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद मौके पर अस्पताल के सीएमएस डा. आनंद कुमार और पुलिस टीम पहुंची। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
इस घटना से पूरे अस्पताल और इलाके में आक्रोश और दुख का माहौल है। लोग इसे अमानवीय कृत्य बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Janmashtami 2025 : जन्माष्टमी के पावन मौके पर तुलसी से जुड़े करें ये पांच उपाय, चमक उठेगा सोया हुआ भाग्य

Janmashtami 2025 : जन्माष्टमी के पावन मौके पर तुलसी से जुड़े करें...

दिशोम गुरु जी के श्राद्ध में पहुंचे राजनाथ सिंह और बाबा रामदेव

दिशोम गुरु जी के श्राद्ध में पहुंचे राजनाथ सिंह और बाबा रामदेव

सीएम योगी बोले- दुष्टों के संहार के लिए हुआ था श्रीकृष्ण अवतार,'हमारा कोई बाल भी बांका नहीं...'

सीएम योगी बोले- दुष्टों के संहार के लिए हुआ था श्रीकृष्ण अवतार,'हमारा...

RSS पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर करे सार्वजनिक : अमिताभ ठाकुर

RSS पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारियां अपनी...

'आयरन लेडी सम्मान-2025' व 'द रीयल हीरोज़ ऑफ इन्डिया अवार्ड-2025' से अनीता सहगल और दिनेश सहगल हुए सम्मानित

'आयरन लेडी सम्मान-2025' व 'द रीयल हीरोज़ ऑफ इन्डिया अवार्ड-2025' से अनीता...

ग्राम टेढ़ी में मकान गिरने से घायल परिवार से मिले विधायक ऋषि त्रिपाठी

ग्राम टेढ़ी में मकान गिरने से घायल परिवार से मिले विधायक ऋषि...