नवजात बिटिया को किसी ने फेंका अस्पताल के शौचालय में शव

उरई। आज के समय में मानवता बिल्कुल ही शर्मशार हो चुकी है। एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान चला रहे है। वहीं दूसरी तरफ नवजात बेटियों की हत्या की जा रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के उरई जनपद का है, जहां एक नवजात बेटी का शव अस्पताल के शौचालय में मिला है।

सीएमएस ने बताया कि यह घटना अत्यंत गंभीर और चौंकाने वाली है। उनके अनुसार किसी ने जानबूझकर नवजात को अस्पताल के शौचालय में फेंका है। पुलिस को सूचना देकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। इसी बीच स्थानीय लोगों में चर्चा है कि शुक्रवार देर रात एक कार से दो महिलाएं अस्पताल आई थीं। लोगों का शक है कि नवजात को शौचालय में छोड़ने के पीछे उन्हीं का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। इस घटना से पूरे अस्पताल और इलाके में आक्रोश और दुख का माहौल है। लोग इसे अमानवीय कृत्य बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गार्ड ने शौचालय के बाल्टी में देखा शव को

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, अस्पताल में तैनात गार्ड जब शौचालय गया तो उसने सबसे पहले बाल्टी में नवजात का शव देखा। गार्ड ने तुरंत इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद मौके पर अस्पताल के सीएमएस डा. आनंद कुमार और पुलिस टीम पहुंची। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

