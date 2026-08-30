Sony Music Anthropic controversy : सोनी म्यूजिक और वार्नर ने एंथ्रोपिक के खिलाफ किया मुकदमा, जानिए पूरा मामला

Sony Music Anthropic controversy : सोनी म्यूजिक, वार्नर चैपल और कई अन्य संगीत प्रकाशकों ने एंथ्रोपिक पर बौद्धिक संपदा की चोरी का “खुल्लम-खुल्ला अभियान” चलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। सोनी म्यूजिक पब्लिशिंग, वार्नर चैपल और कई अन्य संगीत प्रकाशकों ने एंथ्रोपिक और उसके सह-संस्थापक डारियो अमोदेई और बेंजामिन मान पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एआई लैब ने “अवैध रूप से कॉपीराइट वाली रचनाओं को टोरेंटिंग, स्क्रैपिंग और डाउनलोड करने का एक बेशर्म अभियान” चलाया।

यह मुकदमा, जो शुक्रवार देर रात कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर किया गया था, सबसे पहले म्यूजिक बिजनेस वर्ल्डवाइड द्वारा रिपोर्ट किया गया था। प्रकाशकों ने एंथ्रोपिक पर अपने एआई मॉडल क्लाउड (AI Model Cloud) को प्रशिक्षित करने के लिए हजारों कॉपीराइट वाली रचनाओं का उपयोग करके “स्पष्ट चोरी” का आरोप लगाया है।

कंपनी पर गैर-कानूनी टोरेंटिंग के जरिए किताबों की लाखों कॉपी हासिल करने का आरोप लगाया गया है, जिनमें गाने के बोल और म्यूजिक शीट वाली किताबें भी शामिल हैं।

एन्थ्रोपिक के प्रवक्ता ने टेकक्रंच को भेजे ईमेल में कहा, “हम पब्लिशर्स के दावों से सहमत नहीं हैं और कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे।”

यह पहला मौका नहीं है, जब एंथ्रोपिक को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (Intellectual Property) से जुड़े किसी मुकदमे का सामना करना पड़ा हो।

जनवरी में दायर एक मामले में इन कंपनियों पर लेखकों ने आरोप लगाया था कि उसने क्लाउड जैसे उत्पादों को ट्रेन करने के लिए कॉपीराइट वाले काम का इस्तेमाल किया।