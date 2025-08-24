  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. PM-CM हटाने वाले बिल पर JPC का सपा-टीएमसी और AAP ने किया बहिष्कार, ममता बनर्जी की पार्टी ने बताया ‘नौटंकी’

PM-CM हटाने वाले बिल पर JPC का सपा-टीएमसी और AAP ने किया बहिष्कार, ममता बनर्जी की पार्टी ने बताया ‘नौटंकी’

Bill to remove Prime Minister and Chief Minister: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की बर्खास्तगी से जुड़े बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच सपा, टीएमसी और आप ने बिल की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करने का फैसला किया है। तीनों विपक्षी दलों के रुख के बाद कांग्रेस पर JPC के बहिष्कार का दबाव बढ़ गया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Bill to remove Prime Minister and Chief Minister: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की बर्खास्तगी से जुड़े बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच सपा, टीएमसी और आप ने बिल की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करने का फैसला किया है। तीनों विपक्षी दलों के रुख के बाद कांग्रेस पर JPC के बहिष्कार का दबाव बढ़ गया है।

पढ़ें :- स्कॉर्पियो , बुलेट देने बावजूद फिर भी निक्की को जलाकर मार डाला... पिता बोले- अब बुलडोजर चलना चाहिए

दरअसल, विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का खुलकर विरोध किया है। उनको जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का डर है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल विरोधियों को निशाना बनाने में करती है। ऐसे में जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार वहां पर एजेंसियों का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करके सरकार को गिराया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस समिति को ‘नौटंकी’ बताते हुए बहिष्कार किया। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी JPC में शामिल नहीं होगी। अब अरविंद केजरीवाल की आप ने भी यही रुख अपनाया है। वहीं, अब तक जेपीसी का हिस्सा बनने के पक्ष में दिख रही कांग्रेस अब असमंजस की स्थिति में है।

कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों की सोच में अंतर

माना जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय समितियों की कार्यवाही कोर्ट में अहम मानती है और विवादित बिलों पर जनमत को प्रभावित करती है, लेकिन बहिष्कार ने विपक्षी समीकरण बदल दिए हैं। दूसरी तरफ, जेसीपी के बहिष्कार के पक्ष में दिख रहे विपक्ष चाहते हैं कि इस बिल पर बनाई गई जेपीसी में विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो। ऐसे में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे। सरकार इसके लिए भी तैयार है। हालांकि यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा।

पढ़ें :- जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिया विवादित बयान,बोले- मैं न तो उनको विद्वान मानता हूं और न ही चमत्कारी...

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिया विवादित बयान,बोले- मैं न तो उनको विद्वान मानता हूं और न ही चमत्कारी...

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिया विवादित बयान,बोले- मैं न तो...

Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी बुजुर्ग महिला की बाल-बाल बची जान, लोग बोले- 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय'

Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी बुजुर्ग महिला की बाल-बाल...

Voter Adhikar Yatra : बाइक पर सवार राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस ने लिखा- INDIA हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है ...

Voter Adhikar Yatra : बाइक पर सवार राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस...

आरकॉम और अनिल अंबानी को SBI के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने दिया बड़ा झटका, बढ़ीं मुश्किलें

आरकॉम और अनिल अंबानी को SBI के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया...

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से की संन्यास की घोषणा, लंबे समय तक टीम में नहीं मिला मौका

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित गगनयात्रियों को किया सम्मानित

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित गगनयात्रियों को...