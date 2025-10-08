93वें वायु सेना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन सिंदूर में हमने बता दिया दृढ़ निश्चय है तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है

नई दिल्ली। गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस (Hindon Air Base) पर बुधवार को वायु सेना 93वें वायु सेना दिवस (air force day) मना रहा है। इस दौरान भारतीय वायु सेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह (Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh) ने वायु योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि सावधानीपूर्वक योजना, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करने से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

एयर चीफ मार्शल मार्शल एसपी ने कहा कि भारत के स्वदेशी हथियारों ने साहसिक और सटीक हमले किए और राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई का उचित स्थान बहाल किया। स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों (developed weapons) ने दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुस कर सटीक और विनाशकारी प्रहार किए है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि सावधानीपूर्वक योजना, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करने से क्या नहीं हासिल किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर (operation sindoor) को अंजाम देने और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बमबारी करने पर गर्व का ज़िक्र करते हुए वायुसेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा प्रदर्शन हमें पेशेवर गौरव से भर देता है। यह दुनिया को साबित करता है कि कैसे वायु शक्ति का इस्तेमाल कुछ ही दिनों में सैन्य परिणामों को आकार देने में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। भारत के साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई को उचित स्थान दिलाया। उन्होंने वायु योद्धाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैसे उन्होंने हर युग में इतिहास रचा है, जैसे 1948, 1971 और 1999 के युद्धों सहित बालाकोट में आतंकवादियों का सफाया और ऑपरेशन सिंदूर में उनके पराक्रम में।