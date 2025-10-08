  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. 93वें वायु सेना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन सिंदूर में हमने बता दिया दृढ़ निश्चय है तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है

93वें वायु सेना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन सिंदूर में हमने बता दिया दृढ़ निश्चय है तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है

गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर बुधवार को वायु सेना 93वें वायु सेना दिवस मना रहा है। इस दौरान भारतीय वायु सेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायु योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि सावधानीपूर्वक योजना, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करने से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस (Hindon Air Base) पर बुधवार को वायु सेना 93वें वायु सेना दिवस (air force day) मना रहा है। इस दौरान भारतीय वायु सेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह (Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh) ने वायु योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि सावधानीपूर्वक योजना, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करने से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

पढ़ें :- Nobel Prize 2025 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के हाथ से फिसला नोबेल शांति पुरस्कार! ये हैं प्रमुख वजह

एयर चीफ मार्शल मार्शल एसपी ने कहा कि भारत के स्वदेशी हथियारों ने साहसिक और सटीक हमले किए और राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई का उचित स्थान बहाल किया। स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों (developed weapons) ने दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुस कर सटीक और विनाशकारी प्रहार किए है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि सावधानीपूर्वक योजना, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करने से क्या नहीं हासिल किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर (operation sindoor) को अंजाम देने और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बमबारी करने पर गर्व का ज़िक्र करते हुए वायुसेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा प्रदर्शन हमें पेशेवर गौरव से भर देता है। यह दुनिया को साबित करता है कि कैसे वायु शक्ति का इस्तेमाल कुछ ही दिनों में सैन्य परिणामों को आकार देने में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। भारत के साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई को उचित स्थान दिलाया। उन्होंने वायु योद्धाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैसे उन्होंने हर युग में इतिहास रचा है, जैसे 1948, 1971 और 1999 के युद्धों सहित बालाकोट में आतंकवादियों का सफाया और ऑपरेशन सिंदूर में उनके पराक्रम में।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Zubeen Garg Death Case : जुबीन गर्ग के निधन मामले असम पुलिस का बड़ा एक्शन, अब चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग को किया गिरफ्तार

Zubeen Garg Death Case : जुबीन गर्ग के निधन मामले असम पुलिस...

93वें वायु सेना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन सिंदूर में हमने बता दिया दृढ़ निश्चय है तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है

93वें वायु सेना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल ऑपरेशन सिंदूर में...

NDA सीट बंटवारे में उलझा, चिराग बोले- पापा हमेशा कहा करते थे, कदम-कदम पर लड़ना सीखो

NDA सीट बंटवारे में उलझा, चिराग बोले- पापा हमेशा कहा करते थे,...

पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का निधन, मोहाली में 11 दिन से चल रहा था इलाज, मनोरंजन जगत में शोक की लहर

पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का निधन, मोहाली में 11 दिन से चल...

Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर की भविष्यवाणी, बोले- नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें जीते तो वह छोड़ देंगे राजनीति

Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर की भविष्यवाणी,...

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, उड़ानों पर भी पड़ सकता है असर

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, उड़ानों पर भी पड़...