SPG के निदेशक एके सिन्हा का 61 की उम्र में निधन, पीएम मोदी की सुरक्षा विंग के थे प्रभारी

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG ) के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा (Director Arun Kumar Sinha) का बुधवार सुबह निधन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार 61 वर्षीय सिन्हा को खराब तबीयत के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) में भर्ती कराया गया था। 1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अफसर (1987 Batch IPS officer of Kerala cadre) रहे सिन्हा को हाल ही में एसपीजी के निदेशक (SPG Director) के तौर पर एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था।

अरुण कुमार सिन्हा (Arun Kumar Sinha) मार्च 2016 से एसपीजी प्रमुख (SPG Director) के रूप में काम कर रहे थे। एसपीजी (SPG ) का जिम्मा प्रधानमंत्री और पूर्व पीएम की सुरक्षा का होता है। बता दें कि अरुण कुमार सिन्हा (Arun Kumar Sinha) केरल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सेवा और यातायात (Additional Director General of Police Special Service and Traffic in Kerala) रह चुके हैं। इसके बाद ही उन्हें केंद्र में डेप्युटेशन पर बुलाया गया। वह सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भी एक साल तक रहे। एके सिन्हा (AK Sinha) देश भर के पुलिस बलों से चुने गए लगभग 3000 क्रैक कमांडो (3000 Crack Commando)की टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं।