  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. सिर्फ 1 रन से चूके स्टार इंग्लिश बल्लेबाज रूट, नहीं हो पाये विराट कोहली के खास क्लब में शामिल

सिर्फ 1 रन से चूके स्टार इंग्लिश बल्लेबाज रूट, नहीं हो पाये विराट कोहली के खास क्लब में शामिल

Cricket News : इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच लीड्स में खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन के खेल तक मेजबान टीम ने पहली पारी में 195 रनों की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह टेस्ट में 68वीं फिफ्टी जड़कर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली, लेकिन वह विराट कोहली के खास क्लब में शामिल होने से मात्र 1 रन से चूक गए।

By Abhimanyu 
Updated Date

Cricket News : इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच लीड्स में खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन के खेल तक मेजबान टीम ने पहली पारी में 195 रनों की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह टेस्ट में 68वीं फिफ्टी जड़कर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली, लेकिन वह विराट कोहली के खास क्लब में शामिल होने से मात्र 1 रन से चूक गए।

पढ़ें :- BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास की जन्मतिथि पर विवाद, कोर्ट ने जांच के दिए आदेश

दरअसल, जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट में 66 रनों की पारी खेली, अगर वह एक रन और बना लेते तो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट मिलाकर कम से कम 10 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली के साथ शामिल हो जाते, जिनका सभी फॉर्मेट में मिलाकर बैटिंग औसत 50 से अधिक का है। इंग्लैंड के कप्तान रूट ने 112 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके भी लगाए। लेकिन, 45वें ओवर में खुर्रम शहज़ाद की गेंद पर रूट LBW आउट करार दिये गए। इस पारी के बाद उनका औसत 49.99 हो गया है। वह मात्र 1 रन से 50 का औसत पूरा करने से चूक गए।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत (सभी फॉर्मेट में कम से कम 10,000 रन)

52.71 – विराट कोहली

49.99 – जो रूट *

पढ़ें :- IND vs SL Test Live : भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमटी, श्रीलंका को मिला 372 रन का विशाल लक्ष्य

49.10 – जैक्स कैलिस

49.00 – माइकल हसी

48.75 – विव रिचर्ड्स

48.52 – सचिन तेंदुलकर

48.12 – केन विलियमसन

पढ़ें :- ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास : सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने, कोई भी भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

48.11 – एबी डी विलियर्स

47.77 – स्टीव स्मिथ

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सिर्फ 1 रन से चूके स्टार इंग्लिश बल्लेबाज रूट, नहीं हो पाये विराट कोहली के खास क्लब में शामिल

सिर्फ 1 रन से चूके स्टार इंग्लिश बल्लेबाज रूट, नहीं हो पाये...

BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास की जन्मतिथि पर विवाद, कोर्ट ने जांच के दिए आदेश

BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास की जन्मतिथि पर विवाद, कोर्ट ने जांच के...

मानव सुथार ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट लेकर भारत को दिलाई यादगार जीत

मानव सुथार ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट लेकर भारत...

टीम इंडिया ने श्रीलंका को 165 रनों से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की, भारत का था 600वां टेस्ट मैच

टीम इंडिया ने श्रीलंका को 165 रनों से हराकर दो टेस्ट मैचों...

IND vs SL Test Day 5 : जीत से सिर्फ 4 विकेट दूर भारतीय टीम, लंच ब्रेक तक श्रीलंका का स्कोर- 175/6

IND vs SL Test Day 5 : जीत से सिर्फ 4 विकेट...

IND vs SL Test Live : भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमटी, श्रीलंका को मिला 372 रन का विशाल लक्ष्य

IND vs SL Test Live : भारत की दूसरी पारी 193 रनों...