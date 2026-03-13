रसोई गैस संकट अफवाहों से बचें, प्रदेश में डीजल-पेट्रोल की नहीं है कोई कमी, कालाबाजारी या जमाखोरी होगा कड़ा एक्शन : सीएम योगी

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डीजल-पेट्रोल (Diesel- Petrol) की कोई कमी नहीं है। सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा है कि रसोई गैस (Cooking Gas) की कमी से संबंधित अफवाहों से बचें।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई वितरक एजेंसी अथवा निजी व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार हर परिस्थिति में आमजन की सुविधा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।