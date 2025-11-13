दिल्ली विस्फोट के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी...केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का गुरुवार को दिल्ली विस्फोट पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, दिल्ली विस्फोट के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि, दोषियों को दी जाने वाली सजा दुनिया को यह संदेश देगी कि कोई भी दोबारा ऐसे हमले की हिम्मत नहीं करे।

वहीं, जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई हैं और संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। गृहमंत्री ने भी साफ कर दिया कि, दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआती जांच में एक और संदिग्ध गाड़ी का पता चला था।

बता दें कि, सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के निकट एक धीमी रफ्तार हुंडई i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हो गया। इस हादसे में 12 लोग मारे गए, जबकि कई अन्य जख्मी हो गए। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास के कई वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे इलाके में भारी तबाही मच गई। फिलहाल जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।