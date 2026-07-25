जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पर नजर, कहा-गुमराह करने वाले पोस्ट हुए शेयर

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर कई गुमराह करने वाली और झूठी पोस्ट वायरल हो रही है। इसको लेकर आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉफ्रेंस किया है और अपना पक्ष रखा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि, सोशल मीडिया पर कई भ्रामक खबरें हैं। गुमराह करने वाले पोस्ट शेयर हुए हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ है।

डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि, फेक न्यूज के 400 से ज्यादा हैंडल की पहचान की गई है और उन एकाउंट को ब्लॉक किया गया है। इन अकाउंट्स पर कई अधिकारियों के बयानों को एडिट करके विजुअल कंटेंट में हेरफेर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई।

यही नहीं इन अकाउंट्स के जरिए सोनम वांगचुक का एक फेक वीडियो भी सामने आया है। 20 जुलाई को किसी की भी जान नहीं गई। सेना की तैनाती की झूठी खबर को इसके जरिए फैलाया गया। महिला की मौत का झूठा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि, खबरों की पुष्टि करना बेहद ही जरूरी है। पाकिस्तान से फेक अकाउंट बनाए गए। हमारी जांच में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान से संचालित कुछ सोशल मीडिया अकाउंट फर्जी सामग्री फैला रहे हैं।

दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि, सोशल मीडिया पर जानकारी बहुत तेज़ी से वायरल होती है लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो ज़रूरी नहीं कि सही हो। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसे आगे शेयर करने से पहले फ़ैक्ट-चेक करना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस भी लगातार सोशल मीडिया पर नज़र रख रही है। हम अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगातार फ़ेक न्यूज़, AI और डीपफ़ेक वीडियो, एडिटेड क्लिप और गुमराह करने वाली पोस्ट की जानकारी शेयर कर रहे हैं ताकि लोग सही और गलत जानकारी में फ़र्क कर सकें।