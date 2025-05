'ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं...' तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेजप्रताप के RJD से निकाले जाने पर दी प्रतिक्रिया

‘ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं…’ तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेजप्रताप के RJD से निकाले जाने पर दी प्रतिक्रिया

Tej Pratap Yadav expelled from RJD for six years: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को 'गैरजिम्मेदाराना व्यवहार' के लिए पार्टी से निकाल दिया है। इस पर तेजप्रताप के छोटे भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रमुख के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी चीजें (तेजप्रताप यादव का 'गैरजिम्मेदाराना व्यवहार') बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं।