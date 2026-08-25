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चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर…सोशल मीडिया पर लिखना लेखपाल को पड़ा भारी, अधिकारियों ने किया सस्पेंड

चीनी की बढ़ती कीमत के कारण आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर आम लोगों के बीच चर्चा भी खूब हो रही है। रविवार को लेखपाल अशोक कुमार यादव ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए चीनी महंगी होने पर कटाक्ष किया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

जौनपुर। चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर…सोशल मीडिया पर ये बातें लिखना एक लेखपाल को भारी पड़ गया। शाहगंज तहसील में तैनात लेखपाल अशोक कुमार यादव ने फेसबुक पर ये पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर लेखपाल का पोस्ट वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अशोक यादव को सस्पेंड कर दिया। लेखपाल पर हुई इस कार्रवाई के बाद अब तहसील प्रशासन में खलबली मच गई है।

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दरअसल, चीनी की बढ़ती कीमत के कारण आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर आम लोगों के बीच चर्चा भी खूब हो रही है। रविवार को लेखपाल अशोक कुमार यादव ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए चीनी महंगी होने पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर…लेखपाल का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया।

अधिकारियों ने इसे आचरण नियमों का घोर उल्लंघन बताया। तर्क आया कि सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट से बचना चाहिए। इससे विभाग की छवि को धक्का लग सकता है। विवाद भी खड़ा हो सकता है। वहीं, ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लेखपाल पर कार्रवाई की तलवार लटक गई।

वहीं, किसी ने आलाधिकारियों तक भी ये पोस्ट पहुंचा दी। इसके बाद तहसील प्रशासन ने पोस्ट से संबंधित जानकारी जुटाने के बाद इसे अफसरों तक भेज दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

 

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