  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Cough Syrup Case : कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ED की छापेमारी जारी, लखनऊ सहित छह शहरों में चल रही है कार्रवाई

Cough Syrup Case : कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ED की छापेमारी जारी, लखनऊ सहित छह शहरों में चल रही है कार्रवाई

यूपी (UP)  में जहरीले कफ सिरप कांड मामले (Poisonous Cough Syrup Scandal Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने शुक्रवार सुबह से ही सिंडिकेट (Syndicate) के 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। ईडी (ED) की टीमों ने लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची (Ranchi) के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं, लखनऊ में आरोपी आलोक सिंह के ठिकानों पर भी छापा मारा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP)  में जहरीले कफ सिरप कांड मामले (Poisonous Cough Syrup Scandal Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने शुक्रवार सुबह से ही सिंडिकेट (Syndicate) के 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। ईडी (ED) की टीमों ने लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची (Ranchi) के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं, लखनऊ में आरोपी आलोक सिंह के ठिकानों पर भी छापा मारा है।

पढ़ें :- इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे...अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

इसके पहले, कफ सिरप मामले (Cough Syrup Case) में लखनऊ में कोडीन युक्त सिरप (Codeine-Containing Syrup) , टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 11 अक्तूबर को गिरफ्तार हुए कृष्णानगर के स्नेहनगर निवासी दीपक मानवानी के दो साथियों सूरज मिश्र और प्रीतम सिंह को कृष्णानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपियों का एक साथी आरुष सक्सेना अभी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी है।

भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप हुए थे बरामद

एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा (ACP Krishnanagar Rajneesh Verma) ने बताया कि 11 अक्तूबर को औषधि विभाग (Drugs Department) व पुलिस की संयुक्त टीम ने स्नेहनगर निवासी दीपक मानवानी के मकान पर छापा डालते हुए भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप (Codeine-Containing Syrup), टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किया था। आरोपी दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कृष्णानगर थाने (Krishnanagar Police Station) में रिपोर्ट भी दर्ज की थी। पूछताछ में दीपक ने खुलासा किया था कि वह उक्त दवा सूरज और प्रीतम से खरीदकर नशेड़ियों को बेचता था। आरोपी सूरज व प्रीतम को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस टीम दोनों की तलाश में लगी थीं।

गुरुवार को कृष्णानगर पुलिस (Krishnanagar Police) ने बैकुंठ धाम वीआईपी रोड (Baikunth Dham VIP Road) से मड़ियांव फैजुल्लागंज निवासी सूरज मिश्र और महानगर के बादशाहनगर निवासी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज मूल रूप से सीतापुर के अटरिया सदनपुर का रहने वाला है और उसकी न्यू मंगलम आयुर्वेदिक नाम से दवा की एजेंसी है। आरोपी प्रीतम मूल रूप से बहराइच के बाडी राजा का निवासी है। वह फैमिली रेस्टोरेंट पुरनिया (Family Restaurant Purnia) में काम करता है।

पढ़ें :- यूपी पुलिस में अब नौकरियों की बहार, पीएसी सहित अलग-अलग पदों पर होंगी 22 हजार भर्तियां

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Cough Syrup Case : कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ED की छापेमारी जारी, लखनऊ सहित छह शहरों में चल रही है कार्रवाई

Cough Syrup Case : कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ED...

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे, जल्द हो सकता है एलान?

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी का नाम...

Bahraich Violence : राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य दोषी सरफराज को फांसी की सजा, नौ को आजीवन कारावास

Bahraich Violence : राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य दोषी सरफराज...

अखिलेश के 'कोडिन भैया' वाले आरोप पर धनंजय सिंह हुए फायर, बोले-'तस्वीर न दिखाएं सीधे नाम लें'

अखिलेश के 'कोडिन भैया' वाले आरोप पर धनंजय सिंह हुए फायर, बोले-'तस्वीर...

नौतनवा में बीएलओ सम्मान समारोह:एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को मिला सम्मान

नौतनवा में बीएलओ सम्मान समारोह:एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों...

EVM पर भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दे दें राहुल गांधी, अखिलेश यादव....केशव मौर्य ने विपक्ष के नेताओं पर साधा निशाना

EVM पर भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दे दें राहुल गांधी, अखिलेश...