Cough Syrup Case : कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ED की छापेमारी जारी, लखनऊ सहित छह शहरों में चल रही है कार्रवाई

लखनऊ। यूपी (UP) में जहरीले कफ सिरप कांड मामले (Poisonous Cough Syrup Scandal Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने शुक्रवार सुबह से ही सिंडिकेट (Syndicate) के 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। ईडी (ED) की टीमों ने लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची (Ranchi) के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं, लखनऊ में आरोपी आलोक सिंह के ठिकानों पर भी छापा मारा है।

इसके पहले, कफ सिरप मामले (Cough Syrup Case) में लखनऊ में कोडीन युक्त सिरप (Codeine-Containing Syrup) , टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 11 अक्तूबर को गिरफ्तार हुए कृष्णानगर के स्नेहनगर निवासी दीपक मानवानी के दो साथियों सूरज मिश्र और प्रीतम सिंह को कृष्णानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपियों का एक साथी आरुष सक्सेना अभी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी है।

भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप हुए थे बरामद

एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा (ACP Krishnanagar Rajneesh Verma) ने बताया कि 11 अक्तूबर को औषधि विभाग (Drugs Department) व पुलिस की संयुक्त टीम ने स्नेहनगर निवासी दीपक मानवानी के मकान पर छापा डालते हुए भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप (Codeine-Containing Syrup), टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किया था। आरोपी दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कृष्णानगर थाने (Krishnanagar Police Station) में रिपोर्ट भी दर्ज की थी। पूछताछ में दीपक ने खुलासा किया था कि वह उक्त दवा सूरज और प्रीतम से खरीदकर नशेड़ियों को बेचता था। आरोपी सूरज व प्रीतम को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस टीम दोनों की तलाश में लगी थीं।

गुरुवार को कृष्णानगर पुलिस (Krishnanagar Police) ने बैकुंठ धाम वीआईपी रोड (Baikunth Dham VIP Road) से मड़ियांव फैजुल्लागंज निवासी सूरज मिश्र और महानगर के बादशाहनगर निवासी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज मूल रूप से सीतापुर के अटरिया सदनपुर का रहने वाला है और उसकी न्यू मंगलम आयुर्वेदिक नाम से दवा की एजेंसी है। आरोपी प्रीतम मूल रूप से बहराइच के बाडी राजा का निवासी है। वह फैमिली रेस्टोरेंट पुरनिया (Family Restaurant Purnia) में काम करता है।