Surya Gochar September 2026 :  सूर्य देव स्वराशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में करेंगे प्रवेश करेंगे,  जानें उपाय

Surya Gochar September 2026 : ग्रह मंडल के राजा सूर्य देव जीवन में आत्मा के कारक माने जाते है। सूर्य देव के प्रभसव से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होती है। ज्योतिष में सूर्य को पिता, सफलता और प्रतिष्ठा का करक ग्रह माना जाता है। सूर्य देव का गोचर होने वाला है।

17 सितंबर 2026 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य सुबह 7:12 बजे अपनी स्वराशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। सूर्य का यह गोचर कुछ राशियों के लिए करियर, धन और मान-सम्मान के लिहाज से खास साबित हो सकता है।

इन राशियों के लिए रहेगा बेहद शुभ

सिंह राशि (Leo): आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वाणी में प्रभाव बढ़ेगा और फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है।

धनु राशि (Sagittarius): करियर और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर मान-सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है।

मकर राशि (Capricorn): भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्राएं फलदायी होंगी।

गोचर के दौरान किए जाने वाले उपाय

सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त करने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आप यह कर सकते हैं:

प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें।

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

रविवार के दिन तांबा, गेहूं या लाल कपड़ों का दान करें