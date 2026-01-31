  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Sunetra Pawar Oath: महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

Sunetra Pawar Oath: महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में सुनेत्रा पवार ने आज शपथ ली। अजित पवार के विमान हादसे में आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। वह राज्य की पहली उपमुख्यमंत्री बनी हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Sunetra Pawar Oath: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में सुनेत्रा पवार ने आज शपथ ली। अजित पवार के विमान हादसे में आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। वह राज्य की पहली उपमुख्यमंत्री बनी हैं। आज दिन भर चली हलचल के बाद एनसीपी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना और अब उन्होंने शपथ ले ली है। उनकी शपथ के दौरान वहां पर मौजूद एनसीपी नेताओं ने अपने नेता अजित पवार को भी याद किया। एनसीपी नेताओं ने वहां पर ‘अजित दादा अमर रहें’ के नारे लगाए।

पढ़ें :- सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे लेंगी डिप्टी सीएम पद की शपथ, ये दो मंत्रालयों की संभालेंगी जिम्मेदारी

इन सबके बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने संकेत दिया कि एनसीपी (शरद पवार गुट) के साथ विलय पर फैसला सुनेत्रा पवार ही लेंगी। उन्होंने कहा, आज हमारा काम नया नेता चुनना था। इस मुद्दे पर फैसला नेता ही करेंगे। एनसीपी विधायक संग्राम जगताप ने भी कहा कि विलय को लेकर निर्णय पार्टी नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sunetra Pawar Oath: महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

Sunetra Pawar Oath: महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार,...

VIDEO: महिला की मौत के बाद चार कंधा तक नहीं हुआ नसीब, शव के अंतिम संस्कार के लिए मिन्नते करती रही बेटियों, रिश्तेदार और पड़ोसी बनाए रहे दूरी

VIDEO: महिला की मौत के बाद चार कंधा तक नहीं हुआ नसीब,...

अमेरिकी सरकार में लगा आंशिक संघीय शटडाउन, अमेरिकी सीनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी को अलग करने की मांग

अमेरिकी सरकार में लगा आंशिक संघीय शटडाउन, अमेरिकी सीनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ़...

हॉलीवुड फिल्मों के दिवानों के लिए खुश खबरी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी ने किया बड़ा ऐलान, अभिनेता विन डीजल की हो रही है वापसी

हॉलीवुड फिल्मों के दिवानों के लिए खुश खबरी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रैंचाइजी...

शाहिद कपूर और रश्मिका की फिल्म कॉकटेल-2 की शूटिंग हुई खत्म, डायरेक्टर होमी अदजानिया ने जमकर किया सेलिब्रेशन, जल्द ​रीलिज हो फिल्म

शाहिद कपूर और रश्मिका की फिल्म कॉकटेल-2 की शूटिंग हुई खत्म, डायरेक्टर...

बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को आने वाले चुनाव में उखाड़कर फेंक दीजिए...कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले अमित शाह

बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को आने वाले...