Sunetra Pawar Oath: महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

Sunetra Pawar Oath: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में सुनेत्रा पवार ने आज शपथ ली। अजित पवार के विमान हादसे में आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। वह राज्य की पहली उपमुख्यमंत्री बनी हैं। आज दिन भर चली हलचल के बाद एनसीपी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना और अब उन्होंने शपथ ले ली है। उनकी शपथ के दौरान वहां पर मौजूद एनसीपी नेताओं ने अपने नेता अजित पवार को भी याद किया। एनसीपी नेताओं ने वहां पर ‘अजित दादा अमर रहें’ के नारे लगाए।

इन सबके बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने संकेत दिया कि एनसीपी (शरद पवार गुट) के साथ विलय पर फैसला सुनेत्रा पवार ही लेंगी। उन्होंने कहा, आज हमारा काम नया नेता चुनना था। इस मुद्दे पर फैसला नेता ही करेंगे। एनसीपी विधायक संग्राम जगताप ने भी कहा कि विलय को लेकर निर्णय पार्टी नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा।