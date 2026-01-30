सुनेत्रा पवार बनेंगी डिप्टी सीएम: कल शाम को हो सकता है शपथग्रहण, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम से की मुलाकात

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के निधन के बाद काफी हलचल मची हुई है। अजित पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। हालांकि, अब इन चर्चाओं पर लगभग विराम लग गया है और साफ हो गया कि, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसको लेकर एनसीपी विधायक दल की बैठक 31 जनवरी को होगी।

वहीं, इसको लेकर मंत्री छगन भुजबल कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर पार्टी का विधायक दल इस संबंध में फैसला लेता है, तो उन्हें शनिवार को ही उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके शपथ ग्रहण समारोह से कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि, सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र का उप-मुख्यमंत्री बनने का पार्टी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद शाम को वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री बनेंगी।