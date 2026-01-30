  1. हिन्दी समाचार
  3. सुनेत्रा पवार बनेंगी डिप्टी सीएम: कल शाम को हो सकता है शपथग्रहण, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम से की मुलाकात

महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के निधन के बाद काफी हलचल मची हुई है। अजित पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। हालांकि, अब इन चर्चाओं पर लगभग विराम लग गया है और साफ हो गया कि, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसको लेकर एनसीपी विधायक दल की बैठक 31 जनवरी को होगी।

शिव मौर्या 
31 जनवरी 2026

पढ़ें :- सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना अजित पवार को श्रद्धांजलि होगी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सहित कई दिग्गजों ने की मुलाकात

वहीं, इसको लेकर मंत्री छगन भुजबल कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर पार्टी का विधायक दल इस संबंध में फैसला लेता है, तो उन्हें शनिवार को ही उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके शपथ ग्रहण समारोह से कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि, सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र का उप-मुख्यमंत्री बनने का पार्टी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद शाम को वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री बनेंगी।

