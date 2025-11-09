Suneeta ahuja: गोविंदा को लेकर फिर बोलीं सुनीता अहूजा, कहा- काफी है ये जन्म पत्नी से ज्यादा वो हीरोइनों के साथ…

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड के मोस्ट फेमस  एक्टर गोविंदा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार भी गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता अहूजा की वजह से खबरों में आए हैं।  पिछले कुछ महीनों से गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता और शादी में दरार की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें सुनीता की वजह से अपने पुरोहित पंडित से माफी मांगनी पड़ी थी. वहीं, अब एक बार फिर से सुनीता अहूजा ने पति गोविंदा को लेकर काफी कुछ कहा है।  साथ ही ये भी कहा कि वह नहीं चाहती कि गोविंदा अगले जन्म में उन्हें पति के रूप में मिले। आइए जानते हैं कि गोविंदा की पत्नी ने उन्हे लेकर क्या कुछ कहा।

By Aakansha Upadhyay 
पढ़ें :- पंडित को लेकर सुनीता ने दिया लोगों को सलाह , बोली ' पुरोहित 2 लाख लेकर ......... , गोविंदा ने मांगी माफी

गोविंदा की गलती पर क्या बोलीं सुनीता?

सुनीता आहूजा ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने पति गोविंद को लेकर खुलकर बात की।  इस दौरान उन्होंने गोविंदा की खामियों और खूबियों के बारे में बताया।  गोविंदा की गलतियों पर बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा कि ‘हम सभी को खुद को संभालना चाहिए।  हर इंसान जवानी में गलती करता है।  मैंने और गोविंदा ने भी की हैं. लेकिन जब आपकी अच्छी-खासी उम्र हो जाती है, तब कुछ गलतियां आपको शोभा नहीं देती हैं और गलती करनी ही क्यों है? आपकी बीवी है, आपके सुंदर बच्चे हैं.’

पत्नी से ज्यादा वो हीरोइनों के साथ…

उन्होंने आगे कहा, ‘गोविंदा एक हीरो हैं. उनका क्या ही बोलें, वो पत्नी से ज्यादा हीरोइनों के साथ टाइम बिताते हैं. एक फिल्म स्टार की पत्नी बनना आसान नहीं है, इसके लिए पत्नी को एक मजबूत महिला बनना पड़ता है. इतना ही नहीं, आपको दिल भी पत्थर का बनाना पड़ता है. मुझे इस बात का एहसास करने में शादी के 38 साल लग गए, जवानी में तो इसके बारे में पता ही नहीं था.’

पढ़ें :- 'कितनी ही गलतियां की...' तलाक की खबरों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

ये जन्म ही काफी है…

इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या वो अगले जन्म में भी गोविंदा की पत्नी बनेगी. इस पर सुनीता ने कहा, ‘नहीं, मुझे नहीं चाहिए… मैंने तो पहले ही कहा था कि गोविंदा एक बहुत अच्छे बेटे हैं, वह एक अच्छे भाई हैं, लेकिन वो एक अच्छा पति नहीं है. मैंने ये भी कहा कि अगले जन्म में वो मेरा बेटा बन कर पैदा हो. पति तो वो नहीं चाहिए. सात जन्म तो भूल जाओ, ये जन्म ही काफी है.’

 

 

पढ़ें :- Govinda Sunita Ahuja Gift: करवा चौथ पर गोविंदा ने दिया सुनीता को खास तौहफा , तलाक की खबरों पर लगा विराम
