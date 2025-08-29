  1. हिन्दी समाचार
  3. Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Teaser: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का टीजर जारी, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने जीता दिल

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Teaser: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का टीजर जारी, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने जीता दिल

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी  अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं।कारण जौहर के धर्मा  प्रॉडक्शन में बनी फिल्म अब सिनेमाघरों में धूम मचाने को तैयार है। कुछ दिन पहले इस फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया गया था तब से फैंस का उत्साह आसमान पर पहुँच  गया है।   वहीं फैंस इनके फिल्म की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस फिल्म में एक्टर वरुण के जानवी कपूर हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

रिलीज हुआ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का टीजर

बता दें कि निर्माताओं ने ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का धमाकेदार टीजर जारी कर दिया है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है। वरुण और जाह्नवी की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है।

यहां देखिए वीडियो

