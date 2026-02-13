  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सुपरस्टार विजय थलापति की रैली में मची हलचल, एक की मौत, पहली भी उनकी रैली में हो चुंकी है मौते

सुपरस्टार विजय थलापति की रैली में मची हलचल, एक की मौत, पहली भी उनकी रैली में हो चुंकी है मौते

अभिनेता से नेता बने सुपरस्टार विजय थलापति की रैली में फिर एक बार हादसा हो गया है। उनकी रैली में एक 37 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद मौके पर हलचल मच गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने सुपरस्टार विजय थलापति (Superstar Vijay Thalapathy) की रैली में फिर एक बार हादसा हो गया है। उनकी रैली में एक 37 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद मौके पर हलचल मच गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया। इस हादसे से पहले भी विजय की एक रैली में भगदड़ मच चुंकी है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। विजय थलापति तमिलनाडु के सलेम में चनावी रैली कर रहे थे।

पढ़ें :- यूट्यूबर ने की साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापती की बुराई, समर्थकों ने पीटा, पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार

तमिलगा वेत्री कझगम (Tamilaga Vetri Kazhagam) के चीफ और सुपस्टार विजय थलापति शुक्रवार को तमिलनाडु के सलेम में चुनावी रैली करने गए थे। इस रैली में भाड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची थी। रैली के दौरान मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाला युवक सूरज अचानक बेहोश हो कर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसको उठा कर एक जगह पर सुलाया और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। हालत में सुधार न होने पर उसे आनन-फानन अस्पताल भिजवाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूरज सेलम के सेव्वाइपेट्टई इलाके में रह रहा था और चांदी का कार्य करता था। उसकी शादी हो चुंकी थी और उसका एक बच्चा भी था। पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि सूरज दिल की बिमारी मरीज था और हीट स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता चल सकेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विदेशी मुद्रा भंडार में एक हफ्ते में 6.7 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट, सोने की कीमतों में नरमी वजह

विदेशी मुद्रा भंडार में एक हफ्ते में 6.7 अरब डॉलर की बड़ी...

बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान कल ले सकते हैं बांग्लादेश में पीएम पद की शपथ

बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान कल ले सकते हैं बांग्लादेश में पीएम पद...

सुपरस्टार विजय थलापति की रैली में मची हलचल, एक की मौत, पहली भी उनकी रैली में हो चुंकी है मौते

सुपरस्टार विजय थलापति की रैली में मची हलचल, एक की मौत, पहली...

मेगा स्टार चिरंजीवी ने पोस्ट कर अपने पौत्रों के नाम की घोषणा, कुछ दिन पहले ही रामचरण जुड़वां बच्चों के बने है पिता

मेगा स्टार चिरंजीवी ने पोस्ट कर अपने पौत्रों के नाम की घोषणा,...

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई बिल्डिंग 'सेवा तीर्थ' का किया उद्घाटन, पहले ही दिन लिए बड़े फैसले

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई बिल्डिंग 'सेवा तीर्थ' का किया...

​शाहीद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज, पत्नी मीरा कपूर ने अभिनेता को बताया अपना रोमियो, लोगों से फिल्म देखने की अपील

​शाहीद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज, पत्नी मीरा कपूर ने अभिनेता...